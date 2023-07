Υγεία - Περιβάλλον

Τροχαίο στην Πάτρα: Η Χριστίνα δεν τα κατάφερε - Δωρεά οργάνων της 14χρονης (εικόνες)

Μεγαλείο ψυχής απο την οικογένεια του κοριτσιού που πάλεψε γενναία επί εβδομάδες, όμως δεν κατόρθωσε να κρατηθεί στην ζωή.

-

Όλοι ήλπιζαν σε ένα θαύμα, αυτό όμως τελικά δεν έγινε.

Ο λόγος για την 14χρονη Χριστίνα Γαρουφαλή που μετά από τρεις εβδομάδες στη ΜΕΘ Παίδων του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου, τελικά έχασε τη μάχη για την ζωή.

Οι γονείς της πήραν την γενναία απόφαση να δωρίσουν τα όργανα της 14χρονης, δίνοντας με αυτόν τον τρόπου ζωή σε συνανθρώπους μας.

Στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ρίου από τις 3 τα ξημερώματα ξεκίνησε η διαδικασία μεταμόσχευσης και μεταφοράς των οργάνων της 14χρονης Χριστίνας, που έπεσε θύμα τροχαίου πριν από τρεις εβδομάδες.

Στην Πάτρα μετέβησαν μεταμοσχευτικές ομάδες από την Ελλάδα και το εξωτερικό και συγκεκριμένα από την Αθήνα, την Αυστρία και την Ιταλία.

Σύμφωνα με πληροφορίες θα δωρηθούν το ήπαρ, οι πνεύμονες, οι νεφροί αλλά και και οι κερατοειδείς. Οι πνεύμονες θα μεταφερθούν στην Αυστρία, το ήπαρ στην Ιταλία , ενώ οι νεφροί και οι κερατοειδείς θα δοθούν σε ασθενείς στην Ελλάδα.

Σε δηλώσεις του ο Διοικητής της 6ης ΥΠΕ Γιάννης Καρβέλης σημείωσε χαρακτηριστικά: «Μεταφέρω προς τους γονείς τα συναισθήματα οδύνης αλλά και ευγνωμοσύνης όλων μας για το μεγαλείο της ψυχής τους. Η απόφασή τους να δωρηθούν τα όργανα του παιδιού τους χαρίζοντας ζωή σε συνανθρώπους μας, αποτελεί πράξη ύψιστου βαθμού ανθρώπινης αλληλεγγύης και αρωγής. Τους ευχαριστούμε για την πράξη τους και συμπαραστεκόμαστε στον θρήνο τους. Εύχομαι η απόφασή τους αυτή να απαλύνει κατά το εφικτό, τον πόνο για την απώλεια του παιδιού τους που επί 3 εβδομάδες πάλεψε με γενναιότητα στη ΜΕΘ Παίδων του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου της Πάτρα».

Μάλιστα, όπως είπε ο κ. Καρβέλης βρίσκεται στο νοσοκομείο από τα ξημερώματα ώστε να επιβλέπει την όλη διαδικασία.

