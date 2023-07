Πολιτική

Τουρκία: Ο Ερντογάν, η αμυντική βιομηχανία και οι “διθύραμβοι” (εικόνες)

Πανηγυρίζει σήμερα ο τουρκικός Τύπος για την αμυντική βιομηχανία της χώρας, στον απόηχο της Διεθνούς Έκθεσης Αμυντικής Βιομηχανίας στην οποία συμμετείχε ο Ταγίπ Ερντογάν.

Για τα νέα επιτεύγματα της Τουρκίας στην εγχώρια αμυντική της βιομηχανία υπερηφανεύεται σήμερα ο τουρκικός Τύπος, όπως μετέδωσε στον μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1, το Σάββατο, η ανταποκρίτρια του στην Άγκυρα.

Όπως ανέφερε η Άννα Ανδρέου, η φιλοκυβερνητική εφημερίδα «Τουρκίγε» με πρωτοσέλιδο τίτλο «Η εγχώρια αμυντική βιομηχανία “δάγκωσε το δάχτυλό της”» σημειώνει ότι στην Έκθεση που ολοκληρώθηκε χθες στην Κωνσταντινούπολη και συμμετείχαν συνολικά 102 χώρες, ξεχώρισαν τα νέα οπλικά συστήματα της Τουρκίας:

Το νέο μη επανδρωμένο θαλάσσιο καμικάζι Caka της Rokestan που μπορεί να κάνει καταδύσεις.

Το MALAMAN που ανέπτυξε η αμυντική βιομηχανία Koc και αποτελεί το πρώτο έξυπνο θαλάσσιο ορυχείο βυθού εγχώριας παραγωγής

Το πρώτο μη επανδρωμένο μίνι τανκ Tunga που ανέπτυξαν οι Κatmerciler

Το πρώτο εγχώριο ρομπότ σκύλος, Keci (μτφ. κατσίκι), που ανέπτυξε η Havelsan

Ο Τούρκος Πρόεδρος στην ομιλία του εξήρε την αμυντική βιομηχανία της Τουρκίας και είπε πως θα ανοίξουν νέοι δρόμοι με το μη επανδρωμένο, πολεμικό αεροσκάφος «Κόκκινο Μήλο».

«Είμαστε ανάμεσα στις 10 χώρες στον κόσμο που κατασκευάζουν το δικό τους αεροσκάφος», επεσήμανε ο Ταγίπ Ερντογάν, που ανακοίνωσε ακόμη ότι το πρώτο εγχώριο μαχητικό αεροσκάφος Κααν θα απογειωθεί στο τέλος του έτους.





