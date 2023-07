Πολιτική

ΣΥΡΙΖΑ: Στις 2 Σεπτεμβρίου το διαρκές συνέδριο για την έγκριση των υποψηφιοτήτων

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Την υποψηφιότητα του Μανώλη Μάκαρη θα στηρίξει η Κουμουνδούρου για την Περιφέρεια Πελοποννήσου.

-

Η Πολιτική Γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ συνεδρίασε το απόγευμα με τηλεδιάσκεψη και, σύμφωνα με κομματικές πηγές, αποφάσισε τα εξής.

«Σύμφωνα με την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής, το Διαρκές Συνέδριο θα διεξαχθεί στις 2 Σεπτεμβρίου, με θέμα, την έγκριση και τυπικά των υποψηφιοτήτων για την Προεδρία του Κόμματος, οι οποίες μπορούν να κατατεθούν μέχρι και το Διαρκές Συνέδριο. Σημειώνεται ότι οι υποψηφιότητες θα εγκριθούν ως ενιαία πρόταση.

Το Διαρκές Συνέδριο θα διεξαχθεί με υβριδικό τρόπο, με δυνατότητα φυσικής παρουσίας ή διαδικτυακής, στο οποίο θα μιλήσουν οι υποψήφιοι πρόεδροι. Για την κατάθεση υποψηφιότητας απαιτούνται υπογραφές από 30 μέλη της Κεντρικής Επιτροπής, ενώ για τις υποψηφιότητες που εγκρίθηκαν από την τελευταία Κεντρική Επιτροπή, δεν απαιτούνται υπογραφές. Μέλη της Κεντρικής Επιτροπής μπορούν να υπογράψουν και για παραπάνω από έναν υποψηφίους».

Παράλληλα, κατά τις ίδιες πληροφορίες, στη συνεδρίαση αποφασίστηκε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ στηρίζει την υποψηφιότητα του Μανώλη Μάκαρη για την Περιφέρεια Πελοποννήσου. Ο Μανώλης Μάκαρης είναι ιατρός καρδιολόγος, διευθυντής στην Καρδιολογική Κλινική του Νοσοκομείου Καλαμάτας. Κατέχει δύο μεταπτυχιακούς τίτλους (MSc Νανοϊατρικής και ΜΑ Τοπικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης).

Όπως σημειώνουν οι ίδιες πηγές, ο Μανώλης Μάκαρης εκλεγμένος στα ΔΣ του Σωματείου Ιατρών ΕΣΥ, του Ιατρικού Συλλόγου και του Νοσοκομείου Μεσσηνίας έχει δώσει μάχες για την προάσπιση του Δημόσιου Συστήματος Υγείας και έχει μεγάλη αυτοδιοικητική εμπειρία, έχοντας διατελέσει αντιδήμαρχος Παλλήνης και στη συνέχεια ως επικεφαλής της δημοτικής παράταξης «Ανοιχτός Δήμος - Ενεργοί Πολίτες» στην Καλαμάτα.

Ειδήσεις σήμερα:

Χαλκιδική: Αιματηρή ληστεία σε beach bar (εικόνες)

Χανιά: Κοιμήθηκε στο τιμόνι και τούμπαρε το αυτοκίνητο

Καύσωνας: Τα μηνύματα για το μέλλον και το “hot – dry - windy”