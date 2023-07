Παράξενα

ΗΠΑ: αεροσκάφος έπεσε σε παραλία (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Από θαύμα γλίτωσαν τα χειρότερα όταν ένα αεροσκάφος έπεσε σε παραλία.

-

Πανικός προκλήθηκε σε λουόμενους στην πολυσύχναστη παραλία Νιου Χαμσάιρ στις ΗΠΑ, όταν ένα μικρό αεροσκάφος έπεσε στη θάλασσα το Σάββατο (29/7).

Στο σημείο έσπευσαν ναυαγοσώστες και ανέσυραν τον πιλότο, ο οποίος δεν είχε τραυματιστεί, όπως δήλωσαν οι Αρχές, σύμφωνα με το ABC News .

Παρόλο που το αεροσκάφος έπεσε πολύ κοντά στην παραλία και σε σημείο όπου έκαναν μπάνιο ορισμένοι άνθρωποι, δεν σημειώθηκε κάποιος τραυματισμός.

Ειδήσεις σήμερα:

Χαλκιδική: Αιματηρή ληστεία σε beach bar (εικόνες)

Χανιά: Κοιμήθηκε στο τιμόνι και τούμπαρε το αυτοκίνητο

Καύσωνας: Τα μηνύματα για το μέλλον και το “hot – dry - windy”