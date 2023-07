Κόσμος

Καναδάς; Εκκενώνεται πόλη λόγω πυρκαγιάς που ξεκίνησε από τις ΗΠΑ

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η δασική πυρκαγιά που ξεκίνησε από την Πολιτεία Ουάσιγκτον και μαίνεται εκτός ελέγχου κατευθύνεται ολοταχώς προς την πόλη Οσόγιους.

-

Οι αρχές της Βρετανικής Κολομβίας διέταξαν την εκκένωση της πόλης Οσόγιους και της γύρω περιοχής καθώς μια δασική πυρκαγιά, που μαίνεται εκτός ελέγχου στην Πολιτεία Ουάσιγκτον των ΗΠΑ, πέρασε στο έδαφος του Καναδά.

Η πυρκαγιά Eagle Bluff απέχει περίπου 4 χιλιόμετρα από το Οσόγιους, σύμφωνα με τη Δασική Υπηρεσία της Βρετανικής Κολομβίας. Το Οσόγιους έχει πληθυσμό 6.700 κατοίκους.

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς έχουν κινητοποιηθεί πολλές πυροσβεστικές μονάδες και δύο ελικόπτερα.

Η εντολή εκκένωσης αφορά μια περιοχή βόρεια των συνόρων Καναδά-ΗΠΑ, μέχρι τη διασταύρωση των αυτοκινητοδρόμων 97 και 3 καθώς και δυτικά και βόρεια του αυτοκινητόδρομου 3.

Ειδήσεις σήμερα:

Χαλκιδική: Αιματηρή ληστεία σε beach bar (εικόνες)

Χανιά: Κοιμήθηκε στο τιμόνι και τούμπαρε το αυτοκίνητο

Καύσωνας: Τα μηνύματα για το μέλλον και το “hot – dry - windy”