Ντάνι Άλβες: δίωξη για σεξουαλική επίθεση

Ο Ντάνι Άλβες βρίσκεται στη φυλακή από τις 20 Ιανουαρίου με την κατηγορία για σεξουαλική επίθεση.

O διεθνής Βραζιλιάνος ποδοσφαιριστής Ντάνι Άλβες, που κατηγορείται από μια νεαρή γυναίκα για βιασμό, θα δικαστεί για σεξουαλική επίθεση, μετά απόφαση της δικαστή που άσκησε ποινική δίωξη.

Ηδη, όπως αναφέρει η ισπανική εφημερίδα «Marca», ορίστηκε για αυτήν την Πέμπτη 3 Αυγούστου η ανακριτική κατάθεση του 40χρονου ποδοσφαιριστή, ενώ η ημερομηνία της δίκης δεν έχει οριστεί ακόμα.

Το Δικαστήριο της Βαρκελώνης έκλεισε την έρευνα εναντίον του Άλβες, καταλήγοντας στο συμπέρασμα ότι υπάρχουν ενδείξεις ότι επιτέθηκε σεξουαλικά σε μια 23χρονη γυναίκα.

Ο Ντάνι Άλβες βρίσκεται στη φυλακή από τις 20 Ιανουαρίου όταν κατηγορήθηκε για σεξουαλική επίθεση σε νυχτερινό κέντρο «Sutton» της Βαρκελώνης στο τέλος του έτους και δεν αναμένεται να αποφυλακιστεί πριν από τη δίκη, καθώς το δικαστήριο της Βαρκελώνης απέρριψε το αίτημά του σε δύο περιπτώσεις να αφεθεί ελεύθερος με εγγύηση.

