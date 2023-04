Αθλητικά

Ντάνι Άλβες: Νέα αίτηση αποφυλάκισης

Γιατί είχε απορριφθεί η πρώτη αίτηση και τι ζητούν τώρα οι δικηγόροι του διεθνούς ποδοσφαιριστή.

Οι δικηγόροι του Βραζιλιάνου διεθνούς Ντάνι Άλβες, ο οποίος είναι υπό κράτηση εδώ και τρεις μήνες για τον φερόμενο βιασμό μιας γυναίκας στη Βαρκελώνη, ζήτησαν σήμερα (20/4) εκ νέου την αποφυλάκισή του με εγγύηση, μερικές ημέρες αφότου ο παίκτης έκανε νέα δήλωση στην οποία επικαλέστηκε συναινετικές σχέσεις.

Η υπεράσπιση, της οποίας το πρώτο αίτημα γι΄ αποφυλάκιση απορρίφθηκε από το δικαστήριο της Βαρκελώνης τον περασμένο Φεβρουάριο, ανέφερε σε δήλωση ότι ο Άλβες «μπορεί και θέλει να υπερασπιστεί τον εαυτό του και δεν θα αποφύγει τη διαδικασία». Το νέο αίτημα θα βασίζεται στην παροχή αποδεικτικών βίντεο για να αντιμετωπίσουν τον λογαριασμό του καταγγέλλοντα.

Η πρώτη έφεση είχε απορριφθεί λόγω «υψηλού κινδύνου φυγής», συνδεόμενη «με την υψηλή ποινή που δυνητικά μπορεί να του επιβληθεί στην υπόθεση αυτή», με τις «βαριές ενδείξεις» που τον ενοχοποιούν και με τα σημαντικά οικονομικά μέσα του, που θα μπορούσαν να του επιτρέψουν να φύγει από την Ισπανία.

Όμως, για τους δικηγόρους του «ο κίνδυνος φυγής είναι αδιανόητος» και προτείνουν επίσης την αφαίρεση των δύο διαβατηρίων (ισπανικού και βραζιλιάνικου) του Άλβες, καθώς και την καταβολή προκαταβολής.

Ο 39χρονος Άλβες προφυλακίστηκε στις 20 Ιανουαρίου με την κατηγορία της σεξουαλικής επίθεσης, η οποία στον ποινικό κώδικα της Ισπανίας περιλαμβάνει βιασμό. Μια νεαρή γυναίκα τον κατηγορεί ότι τη βίασε στις τουαλέτες νυχτερινού κέντρου της Βαρκελώνης, στα τέλη Δεκεμβρίου.

Το νέο αίτημα αποφυλάκισης έρχεται λίγο μετά τις δηλώσεις της Δευτέρας (17/4), στις οποίες ο Ντένι Άλβες δήλωσε ότι είχε συναινετική σεξουαλική επαφή με την καταγγέλλουσα.

Την ημέρα της σύλληψής του, ωστόσο, ο πρώην άσος των Μπαρτσελόνα, Γιουβέντους και Παρί Σεν Ζερμέν -μεταξύ άλλων- είχε αρνηθεί ότι τη γνώριζε, προτού αλλάξει αρκετές φορές την εκδοχή του και στη συνέχεια παραδεχτεί ότι είχε συναινέσει σε επαφή.

