Δήμος Αθηναίων - ΣΥΡΙΖΑ: Το απόγευμα συνάντηση με τον Νίκο Παππά

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Νίκος Παππάς εμφανιζόταν μέχρι και χθες θετικός στο να ηγηθεί του ψηφοδελτίου του ΣΥΡΙΖΑ

Αντιπροσωπεία του ΣΥΡΙΖΑ θα συναντηθεί αργότερα σήμερα Τετάρτη με τον μπασκετμπολίστα, Νίκο Παππά αναφορικά με την πιθανή υποψηφιότητά του για τον δήμο της Αθήνας.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, ο Νίκος Παππάς εμφανιζόταν μέχρι και χθες θετικός στο να ηγηθεί του ψηφοδελτίου του ΣΥΡΙΖΑ στον πρώτο δήμο της Αθήνας, κάτι που μένει να επιβεβαιωθεί από την σημερινή συνάντηση.

Σε κάθε περίπτωση η Πολιτική Γραμματεία του κόμματος θα συνεδριάσει αύριο.

Υπενθυμίζεται ότι ο ΣΥΡΙΖΑ για την Περιφέρεια Αττικής στηρίζει την ανεξάρτητη υποψηφιότητα του Γιώργου Ιωακειμίδη.

