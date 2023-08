Αθλητικά

Μπάσκετ: Η Εθνική Ελλάδας νίκησε τη Σλοβενία (εικόνες)

Επίδειξη δύναμης από την “επίσημη αγαπημένη”, μέσα στο “σπίτι” του Ντόντσιτς. Στον “επαναληπτικό” αγώνα θα τιμηθεί ο Νίκος Γκάλης.

Η εθνική ανδρών νίκησε στη Λουμπλιάνα την Σλοβενία με 98-91 στο πρώτο φιλικό που έδωσε στο δρόμο της για το Παγκόσμιο Κύπελλο 2023! Οι δύο ομάδες θα αναμετρηθούν ξανά στις 4 Αυγούστου στις 19.00 στο ΟΑΚΑ, σε μια βραδιά στην οποία θα τιμηθεί και ο Νίκος Γκάλης.

Ουόκαπ, Λαρεντζάκης, Παπανικολάου, Μήτογλου και Παπαγιάννης ξεκίνησαν στο παιχνίδι για την ελληνική ομάδα με τον δεύτερο να έχει αναλάβει να περιορίσει τον Λούκα Ντόντσιτς και να γράφει και το 4-4 (2’). Λίγο μετά το τρίτο λεπτό ο Τόμας Γουόκαπ έβαλε το πρώτο του καλάθι με τη φανέλα της Εθνικής Ομάδας, ενώ λίγο αργότερα ο Ντίνος Μήτογλου βρήκε ξανά το στόχο μετά από απουσία σχεδόν ενάμιση χρόνου από τα παρκέ (11-8, 4’).

Ο Δημήτρης Ιτούδης έκανε νωρίς αλλαγές, ενώ από την άλλη πλευρά ο Ντόντσιτς πήρε προσπάθειες για να γράψει το (20-10, 6’10’’). Ο Λούντζης έβαλε το πρώτο τρίποντο για την ελληνική ομάδα (24-17, 8’), ο Μποχωρίδης το δεύτερο για το 27-22 (9’) και οι Θανάσης Αντετοκούνμπο -Μήτογλου έγραψαν το 33-30 (13’).

H Σλοβενία προσπάθησε να τρέξει και όταν τα κατάφερε να δημιουργήσει διαφορά στο +10 (41-31, 15’). Ουόκαπ και Θανάσης συνδυάστηκαν για την πιο εντυπωσιακή φάση της ελληνικής ομάδας (41-35 (16’) για να δώσουν τη σκυτάλη στο δίδυμο Παπανικολάου – Παπαγιάννη (41-40, 17’10”).

Στο ξεκίνημα της τρίτης περιόδου ο Παπανικολάου μέτρησε 2/2 τρίποντα για το 49-49 (21’20”) και ο Ουόκαπ τον μιμήθηκε για το 49-52 (21’45”) και στη συνέχεια πάσαρε στον αρχηγό για το 54-55 (24?), πριν χρεωθεί με τέταρτο φάουλ. Ο Παπ πάντως συνέχισε στο δικό του ρυθμό και με 5/5 τρίποντα έγραψε το 58-60 (25?). To ντέρμπι συνεχίστηκε με τον Λούντζη να δίνει το προβάδισμα στην Ελλάδα για μία ακόμη φορά (68-69, 28’30”) και τον Μήτογλου με σουτ τριών πόντων να διαμορφώνει το 71-73 στο τέλος της τρίτης περιόδου.

Το προβάδισμα συνέχισε να αλλάζει χέρια σχεδόν φάση με τη φάση με τον Λούντζη να γράφει το 89-90 (37’30”) από τη γραμμή και τον Ουόκαπ με επτά συνεχόμενους πόντους να οδηγεί στο 90-98 (39’30”) με την αυλαία να πέφτει με το τελικό 91-98.





Διαιτητές: Μάικιτς, Σπάνιτς, Πίπαν

Δεκάλεπτα: 29-22, 49-43, 71-73, 91-98

Ελλάδα (Ιτούδης): Ουόκαπ 15 (2τρ, 7 α), Λαρεντζάκης 6 (1), Παπαγιάννης 8 (3κ), Παπανικολάου 19 (6/6 τρ.), Μήτογλου 13 (1), Ρογκαβόπουλος, Λούντζης 15 (2τρ, 7 α), Αγραβάνης, Καλαϊτζάκης 3, Μποχωρίδης 5 (1), Τσαλμπούρης, Αντετοκούνμπο 14

Σλοβενία (Σέκουλιτς): Ζίγκα, Πρέπελιτς 13, Μπλάζιτς 8, Κουντς, Μόργκαν 16, Τσιάνι, Ντίμετς 3, Τσάντσαρ 13, Τσέμπατσεκ, Ντόντσιτς 21, Ντράγκιτς 12, Χρόβατ 3, Νίκολιτς 2.

