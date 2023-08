Αθλητικά

Ιτούδης: Καταγγελία από Τούρκο γείτονά του για ρατσιστική συμπεριφορά (βίντεο)

Ο Δημήτρης Ιτούδης φέρεται να πρόσβαλε τον γείτονά του με βρισιές. Ο γείτονάς του προσέφυγε στη δικαιοσύνη, η εισαγγελία ξεκίνησε έρευνα.

Ο επιχειρηματίας Μεχμέτ Ακίλ κατέθεσε μήνυση ζητώντας διεξαγωγή έρευνας κατά του Δημήτρη Ιτούδη για συκοφαντική δυσφήμιση καταγγέλλοντας ότι ο προπονητής μπάσκετ της Φενερμπαχτσέ χρησιμοποίησε ρατσιστικές εκφράσεις εναντίον του κατά τη διάρκεια μιας διαμάχης για το πάρκινγκ.

Όπως μεταδίδει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Τουρκία, Άννα Ανδρέου, μιλώντας για το περιστατικό, ο επιχειρηματίας Μεχμέτ Ακίν είπε: "Μετακόμισα στο σημείο μια εβδομάδα πριν από το συμβάν. Οι φρουροί ασφαλείας κάλεσαν γύρω στη 1 τα ξημερώματα. Είπαν ότι πάρκαρα το όχημά μου σε λάθος μέρος και ένας κάτοικος του χώρου δημιουργούσε πρόβλημα Η γυναίκα μου πάρκαρε βιαστικά το όχημα και ανέβηκε πάνω γιατί το παιδί μας ήταν άρρωστο. Ακούγονταν φωνές πίσω.

Όταν κατέβηκα στο πάρκινγκ, συνάντησα το άτομο που είχε χάσει τον έλεγχο του. Δεν ήξερα ότι ήταν ο Δημήτρης Ιτώδης. Ζήτησα συγγνώμη μπροστά του, του ζήτησα να ηρεμήσει, είπα ότι η γυναίκα μου πάρκαρε λάθος γιατί βιαζόταν.

Συνέχισε να δείχνει επίμονα θυμωμένη συμπεριφορά. Συνέχισε να βρίζει τη γυναίκα μου και τη χώρα μου. Ήρθε απειλητικά προς εμένα, επενέβη ηασφάλεια. Κάναμε μήνυση στην Εισαγγελία. Μετά το περιστατικό δέχτηκα τηλεφώνημα μέσω του οδηγού του.Οι δικηγόροι του κάλεσαν τους δικηγόρους μου. Είπαν ότι δεν πρέπει να μεγαλοποιήσουμε το θέμα και να αποσύρουμε την καταγγελία μας»





