Σπύρος Φωκάς: Στην Εντατική ο ηθοποιός (εικόνες)

Δύσκολες ώεες για τον δημοφιλή ηθοποιό, που νοσηλεύτεται στην ΜΕΘ. Πώς σχετίζεται η περιπέτεια της υγείας του με την πρόσφατη πυρκαγιά στην Κορινθία.

Σε κρίσιμη κατάσταση βρίσκεται η υγεία του δημοφιλούς Έλληνα ηθοποιού του θεάτρου και του κινηματογράφου Σπύρου Φωκά, ο οποίος αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα στο αναπνευστικό του σύστημα ως συνέπεια της έκθεσής του στις αναθυμιάσεις της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε στο Λουτράκι Κορινθίας πριν δύο εβδομάδες.

Ο γνωστός ηθοποιός διατηρεί σπίτι στο Καλαμάκι Κορινθίας στο οποίο και βρισκόταν την ημέρα της πυρκαγιάς μαζί με τη σύζυγό του Λίλιαν. Όταν δόθηκε η σχετική οδηγία, το ζευγάρι εκκένωσε το σπίτι του και διακομίσθηκε από το ΕΚΑΒ στο Νοσοκομείο Κορίνθου.

Ωστόσο οι πνεύμονές του είχαν επιβαρυνθεί αρκετά, με αποτέλεσμα να διακομισθεί εκ νέου σε ιδιωτική κλινική των Αθηνών και από χθες να έχει εισαχθεί στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας της κλινικής.

