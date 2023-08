Life

Βασίλισσα Ελισάβετ: Κάρολος και Καμίλα θα τιμήσουν ιδιωτικά την μνήμη της

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η απόφαση του Καρόλου, "στα βήματα" της αείμνηστης μητέρας του, με την συμπλήρωση ενός έτους από την εκδημία της.

-

Ο βασιλιάς Κάρολος και η σύζυγός του Καμίλα σχεδιάζουν να τιμήσουν ιδιωτικά τη μνήμη της βασίλισσας Ελισάβετ, έναν χρόνο μετά τον θάνατό της, τον Σεπτέμβριο, σύμφωνα με πολλά βρετανικά μέσα ενημέρωσης.

Το βασιλικό ζεύγος δεν θα οργανώσει καμία δημόσια εκδήλωση, ούτε και οικογενειακή συγκέντρωση, ανέφεραν το βρετανικό πρακτορείο PA και το BBC.

Η Ελισάβετ Β΄ άφησε την τελευταία της πνοή στο Μπαλμόραλ της Σκωτίας στις 8 Σεπτεμβρίου 2022, σε ηλικία 96 ετών, αφού παρέμεινε επί 70 χρόνια στον θρόνο. Τότε στη Βρετανία κηρύχθηκε 10ημερο εθνικό πένθος

Ο Κάρολος και η Καμίλα δεν σκοπεύουν να συμμετάσχουν σε καμία εκδήλωση που θα οργανωθεί στη μνήμη της την εβδομάδα κατά την οποία συμπληρώνεται ένας χρόνος από τον θάνατό της, πρόσθεσε το BBC.

Η ίδια η Ελισάβετ συνήθιζε να τιμά ιδιωτικά τη μνήμη του πατέρα της, του βασιλιά Γεωργίου Στ΄, ο οποίος πέθανε στις 6 Φεβρουαρίου 1952.

Ειδήσεις σήμερα:

ΑΑΔΕ - Μεγαλοοφειλέτες του Δημοσίου: Λίστα με όσους χρωστούν πάνω απο 150000 ευρω

Κρήτη: Σκότωσε, διαμέλισε και πέταξε σε κάδους τα κομμάτια της σορού του φίλου του

16ώρο - Γεωργιάδης: διευκρινίσεις μετά τον σάλο αντιδράσεων