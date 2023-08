Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Παρά - Κολύμβησης: Ο Μιχαλεντζάκης πήρε το χρυσό μετάλλιο (βίντεο)

Αθλητικά

«Χρυσός» ο Μιχαλεντζάκης στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα Παρά-Κολύμβησης: Δεύτερο χρυσό μετάλλιο για την Ελλάδα στην διοργάνωση.

Μετά από μια ακύρωση (100μ. πεταλούδα) και μια 4η θέση (100μ. ελεύθερο) ο Έλληνας παραολυμπιονίκης και παγκόσμιος πρωταθλητής Δημοσθένης Μιχαλεντζάκης κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στα 50μ. ελεύθερο (S8), καθώς τερμάτισε σε 27.01 στο 11ο Παγκόσμιο πρωτάθλημα Παρά-Κολύμβησης, στο Μάντσεστερ.

Στον πρωινό προκριματικό ήταν εντυπωσιακός και πέτυχε τον καλύτερο χρόνο 27.00, κατάφερε να ανέβει στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου και να φθάσει πλέον τα 6 χρυσά μετάλλια στη διοργάνωση!

Το χρυσό του Μιχαλεντζάκη είναι το δεύτερο για την ελληνική αποστολή μετά το χρυσό του Αντώνη Τσαπατάκη στην πρεμιέρα των αγώνων, στα 100μ, πρόσθιο (SΒ4).

Το ασημένιο μετάλλιο, κατέκτησε ο Αμερικανός Νόα Τζέιφ με 27.14 και το χάλκινο ο Βραζιλιάνος Σίλβα Ντε Σόουζα με 27.32.

Στους άλλους τέσσερις τελικούς με ελληνικό ενδιαφέρον, στα 100μ. πρόσθιο SB5, ο Γιώργος Σφαλτός ήταν 6ος με 1:44.45 και αργότερα στα 50μ. ελεύθερο (S6), τερμάτισε στην 8η θέση με 32.37, σε μια κούρσα που έγινε ρεκόρ αγώνων από τον Ιταλό Φαντίν με 28.59. Στα 100μ.πρόσθιο (SΒ5) η Μαρία Τσάκωνα κατέλαβε την 8η θέση με χρόνο 2:03.65. Την ίδια θέση την 8η κατέλαβε και η Αλεξάνδρα Σταματοπούλου στα 50μ. ελεύθερο (S4), καθώς τερμάτισε σε 48.34.

Αύριο Σάββατο (5/8) «πέφτουν» 7 Έλληνες

Αύριο Σάββατο (5/8) προτελευταία ημέρα των αγώνων και επτά Έλληνες ρίχνονται σε ακόμη μια.. μάχη διάκρισης.

Ο Δήμος Μιχαλεντζάκης μετά το χρυσό μετάλλιο στα 50μ. ελεύθερο (S8), μετέχει και στη 2η προκριματική σειρά (12:22) των 200μ. μικτή ατομική (SΜ8).

Η Φανουρία Τζεβελέκη θα προσπαθήσει να περάσει στον τελικό των 200μ. ελεύθερο (ενοποιημένης κατηγορίας (S5-S4). Θα κολυμπήσει στη 2η προκριματική σειρά (12:33)

Ο Αλέξανδρος Λέργιος θα πάρει μέρος στον προκριματικό των 200μ. ελεύθερο (S5, 1η προκριματική σειρά 12:46) και ο Γιάννης Κωστάκης στα 200μ. ελεύθερο (S3, 1η προκριματική σειρά 12:57).

Απευθείας στον τελικό θα κολυμπήσουν η Εύα Χαζίζι στα 50μ. ύπτιο (S2, 20:08) και οι Δημήτρης Καρυπίδης και Νικόλας Κοντού, στα 50μ. ύπτιο (S1, 20:20).





