Αθλητικά

Μουντιάλ Γυναικών: Η Ιαπωνία απέκλεισε την Νορβηγία (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η Ιαπωνία είναι η δεύτερη ομάδα που πέρασε απο την νοκ άουτ φάση στις "8' της διοργάνωσης, που προβάλλεται από τον ΑΝΤ1 και το ANT1+

-

Η εθνική ομάδα γυναικών της Ιαπωνίας, προκρίθηκε στα προημιτελικά του Μουντιάλ 2023, που διεξάγεται στην Αυστραλία και στην Νέα Ζηλανδία και προβάλλεται απο τον ΑΝΤ1 και το ANT1+

Οι Ασιάτισσες επικράτησαν στην «φάση των 16» της Νορβηγίας με 3-1, χάρη στα τέρματα των Ενγκεν (15` αυτογκόλ), Σιμίζιου (50`) και Μιγιαζάβα (81`), ενώ οι Ευρωπαίες, ισοφάρισαν προσωρινά στο 20ο λεπτό με την Ράϊτεν.

Στις «8» η Ιαπωνία θ' αντιμετωπίσει την νικήτρια της αναμέτρησης ΗΠΑ-Σουηδία.

Μέχρι και την Κυριακή 20 Αυγούστου ζούμε ξανά Μουντιάλ το καλοκαίρι, καθώς η μεγαλύτερη διοργάνωση ποδοσφαίρου γυναικών προβάλλεται αποκλειστικά στον ΑΝΤ1 και στο ΑΝΤ1+!

Για διαρκή ενημέρωση, εικόνες από τους αγώνες, ρεπορτάζ, αρθρογραφία και όλα όσα αφορούν το Μουντιάλ Γυναικών, πατήστε ΕΔΩ

Ειδήσεις σήμερα:

“Petar” - Έκτακτο δελτίο ΕΜΥ: που θα χτυπήσει το Σάββατο η κακοκαιρία

Ιταλία: εκδότρια σκοτώθηκε μπροστά στα παιδιά της (βίντεο ντοκουμέντο)

Κέρκυρα: Μαφιόζος της Καμόρα συνελήφθη από Ιταλούς καραμπινιέρους