Φωτιές - Κικίλιας: Έρχεται δύσκολη εβδομάδα με μελτέμια

Ποιους κινδύνους γεννούν οι άνεμοι της εποχής, από κοινού με την κλιματική κρίση και τα "κακοπροαίρετα ανθρώπινα χέρια"

Έρχεται δύσκολη εβδομάδα σε ό,τι αφορά τις πυρκαγιές, σύμφωνα με όσα ανέφερε σήμερα ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Βασίλης Κικίλιας στον τηλεοπτικό σταθμό Open. Ο κ. Κικίλιας τόνισε παράλληλα ότι οι περισσότερες πυρκαγιές οφείλονται σε ανθρώπινο χέρι και απηύθυνε έκκληση σε πολίτες και φορείς να δείξουν μεγάλη προσοχή.

«Από αύριο Δευτέρα θα έχουμε πολλούς ανέμους, τα γνωστά μελτέμια, και σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία 7, 8, και τοπικά 9 μποφόρ σε πολλές περιοχές της Ελλάδας», είπε ο υπουργός, και στο πλαίσιο αυτό ζήτησε την ιδιαίτερη προσοχή όλων των συμπολιτών, των αρμοδίων υπηρεσιών και της τοπικής αυτοδιοίκησης. «Ζούμε στην εποχή της κλιματικής κρίσης και αυτό το βλέπουμε στην Κέρκυρα όπου την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε μια μεγάλη πυρκαγιά στο βόρειο μέρος του νησιού και χτες εκδηλώθηκαν ακραία καιρικά φαινόμενα με έντονες βροχές και χαλαζόπτωση» σημείωσε, και προσέθεσε ότι «δυστυχώς σημαντικό ρόλο παίζει και το ανθρώπινο χέρι».

Ο Βασίλης Κικίλιας ανακοίνωσε την σύλληψη του 87χρονου για εμπρησμό στον Άγιο Στέφανο, λέγοντας. «Χτες το βράδυ στον 'Αγιο Στέφανο συνελήφθη από την ελληνική αστυνομία επ’ αυτοφώρω ένας συμπολίτης μας με εύφλεκτα υλικά ο οποίος πρόλαβε να βάλει φωτιά, οι δυνάμεις όμως της Πυροσβεστικής πρόλαβαν να τη σβήσουν», ανέφερε ο Υπουργός και προσέθεσε: «Η Πολιτεία δίνει τα κονδύλια κάθε χρόνο εγκαίρως για τους καθαρισμούς και την πυροπροστασία, όσον αφορά στο δημόσιο χώρο, και η τοπική αυτοδιοίκηση με τη σειρά της οφείλει να αξιοποιεί κάθε ευρώ από αυτούς τους πόρους. Πρέπει να υπάρχει έγκαιρος καθαρισμός αλλά και καλύτερος και αποτελεσματικότερος έλεγχος».

