Φωτιά - Κάτω Τιθορέα: Πέθανε ο μελισσοκόμος που είχε υποστεί εγκαύματα

Μοιραία για την ζωή του άτυχου άνδρα στάθηκε η φωτιά που άρπαξαν τα ρούχα του, ενώ προσπαθούσε να σώσει τα μελίσσια του.

Πέθανε τελικά το Σάββατο ο 67χρονος μελισσοκόμος από την Τιθορέα Φθιώτιδας ο οποίος κατά τη διάρκεια της μεγάλης πυρκαγιάς της 26ης Ιουλίου στην περιοχή, υπέστη σοβαρά εγκαύματα προσπαθώντας να σώσει τα μελίσσια του από τις φλόγες.

Ο άτυχος άνδρας νοσηλευόταν διασωληνωμένος στο Νοσοκομείο Γεώργιος Γεννηματάς, εντέλει όμως δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή και υπέκυψε στα τραύματά του.

Να υπενθυμίσουμε ότι ενώ ο μελισσοκόμος ξεκίνησε με την πρόθεση να μεταφέρει τα μελίσσια σε ασφαλές μέρος, ο δυνατός αέρας είχε ως αποτέλεσμα να πιάσει φωτιά η μπλούζα του με συνέπεια να υποστεί πολλά και σοβαρά εγκαύματα σχεδόν εξ επαφής.

Διακομίστηκε εσπευσμένα στο Νοσοκομείο Λαμίας, εκεί διασωληνώθηκε και εντέλει κρίθηκε ότι η σοβαρότητα του περιστατικού ήταν τέτοια που έπρεπε να διακομιστεί σε νοσοκομείο της Αθήνας. Αυτό πραγματοποιήθηκε και ο 67χρονος βρέθηκε για λίγες ημέρες νοσηλευόμενος στο Νοσοκομείο Γεννηματάς, δεν κατόρθωσε ωστόσο εντέλει να επιβιώσει και κατέληξε.

lamiareport.gr

