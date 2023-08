Κόσμος

ΗΠΑ: Ο Πενς ενδέχεται να καταθέσει εναντίον του Τραμπ

Τι δήλωσε ο ίδιος ο πρώην αντιπρόεδρος των ΗΠΑ σχετικά με την υπόθεση Τραμπ, εάν κλήθεί από το δικαστήριο.

Ο πρώην αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Μάικ Πενς δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο να κληθεί ως μάρτυρας από τις εισαγγελικές αρχές, εφόσον ο πρώην πολιτικός προϊστάμενός του, ο πρώην πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, προσαχθεί σε δίκη με την κατηγορία ότι συνωμότησε για να ανατρέψει το αποτέλεσμα των προεδρικών εκλογών του 2020.

Όταν ρωτήθηκε από την εκπομπή Face the Nation του τηλεοπτικού δικτύου CBS αν θα κατέθετε εναντίον του Τραμπ, ο Πενς απάντησε ότι «δεν έχει τέτοιο σχέδιο» αλλά δεν το απέκλεισε. «Ο κόσμος πρέπει να ξέρει ότι θα τηρήσουμε τον νόμο. Θα ανταποκριθούμε στο κάλεσμα του νόμου, εάν γίνει, και απλώς θα πούμε την αλήθεια», είπε ο Πενς ο οποίος διεκδικεί το χρίσμα του Ρεπουμπλικανικού κόμματος, απέναντι στον Τραμπ, για τις εκλογές του 2024.

Ο δικηγόρος του Τραμπ Τζον Λόρο είπε ότι θα χαιρέτιζε την πιθανότητα κατάθεσης του Πενς, εάν ο πρώην αντιπρόεδρος το αποφάσιζε. Σε αλλεπάλληλες τηλεοπτικές συνεντεύξεις που παραχώρησε σήμερα υποστήριξε ότι οι ενέργειες του Τραμπ μετά τις εκλογές του 2020 ήταν απλώς «φιλόδοξα αιτήματα» που προστατεύονταν από την ελευθερία του λόγου. «Ο Μάικ Πενς θα είναι ένας από τους καλύτερους μάρτυρες στη δίκη», είπε. «Ανυπομονώ να τον εξετάσω κατ’ αντιπαράσταση επειδή αυτό που θα κάνει είναι να καταρρίψει εντελώς κάθε αμφιβολία ότι ο κ. Τραμπ, ο πρόεδρος Τραμπ, πίστευε σθεναρά ότι οι εκλογικές παρατυπίες οδήγησαν σε λανθασμένα αποτελέσματα», είπε ο Λόρο. «Όλα τα πράγματα για τα οποία διώκεται ο πρόεδρος Τραμπ αφορούσαν φιλόδοξα αιτήματά του – Αιτήματα προς τους πολιτειακούς νομοθέτες, τους κυβερνήτες Πολιτειών, τους εκλογικούς αξιωματούχους, να κάνουν το σωστό. Στην πραγματικότητα, ακόμη και το αίτημά του προς τον αντιπρόεδρο Πενς προστατευόταν από την ελευθερία του λόγου», είπε στο Fox News ο δικηγόρος.

Ο Τραμπ έχει δηλώσει αθώος και στις τέσσερις κατηγορίες που του έχουν απαγγελθεί.

Ο Πενς ήταν εκείνος που θα επέβλεπε τη διαδικασία για την επικύρωση του εκλογικού αποτελέσματος από το Κογκρέσο, στις 6 Ιανουαρίου 2021. Δέχτηκε, όπως λέει, πιέσεις από τον Τραμπ να ανατρέψει το αποτέλεσμα και αρνήθηκε. Ορισμένοι από τους υποστηρικτές του Τραμπ που εισέβαλαν την ίδια ημέρα στο Καπιτώλιο φώναζαν το σύνθημα «Κρεμάστε τον Μάικ Πενς». Αυτές οι πιέσεις και οι σημειώσεις που κρατούσε ο Πενς στο διάστημα μέχρι τις 6 Ιανουαρίου αναφέρονται πολλές φορές στο παραπεμπτικό βούλευμα σε βάρος του Τραμπ. Μεταξύ άλλων γίνεται λόγος για μια τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν ο Τραμπ με τον Πενς την 1η Ιανουαρίου 2021, στην οποία ο πρώτος τον επιτίμησε επειδή αρνήθηκε να ανατρέψει το εκλογικό αποτέλεσμα. «Παραείσαι έντιμος», φέρεται να του είπε.

Ο Τραμπ επιτέθηκε στον Πενς, για πρώτη φορά, σε μια προεκλογική συγκέντρωσή του το Σάββατο. Αρνήθηκε ότι του είπε ότι «παραείναι έντιμος» και είπε ότι «έχει παραισθήσεις».

Η προεκλογική εκστρατεία του Πενς δεν αποδίδει μέχρι στιγμής και ενδέχεται να μην φτάσει ούτε στο πρώτο ντιμπέιτ μεταξύ των Ρεπουμπλικάνων υποψηφίων, αργότερα αυτόν τον μήνα, λόγω έλλειψης χορηγών. Στις δημοσκοπήσεις συγκεντρώσει μονοψήφια υποστήριξη ενώ ο Τραμπ προηγείται με διαφορά και τα ποσοστά του αυξάνονται με κάθε νέα δίωξη που του ασκείται.

