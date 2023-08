Κοινωνία

Αττική: κάηκε το 23% σε επτά χρόνια

Ποιες οι επιπτώσεις σε περιβάλλον και κλίμα της πρωτεύουσας, πότε κάηαν τα περισσότερα στρέμματα.

Από το 2017 μέχρι και το τέλος Ιουλίου 2023, έντεκα μεγάλες πυρκαγιές έχουν κάψει περισσότερα από 550.000 στρέμματα στην Αττική, σύμφωνα με τις αναφορές από την Υπηρεσία Ταχείας Χαρτογράφησης Copernicus και το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο για Δασικές Πυρκαγιές (EFFIS), τις οποίες παρουσιάζει το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών / meteo.gr .

Η συνολική επιφάνεια της Περιφέρειας Αττικής (χωρίς την περιοχή της Τροιζηνίας, των νησιών και του Λεκανοπεδίου) είναι 2.500.000 στρέμματα, οπότε υπολογίζεται ότι τα τελευταία επτά έτη το 23% της συνολικής επιφάνειας έχει καεί από δασικές πυρκαγιές.

Τα περισσότερα στρέμματα κάηκαν το 2021 από τις πυρκαγιές σε Γεράνεια, Βαρυμπόμπη, Κερατέα, Βίλια (258.700), ενώ ακολουθούν οι φετινές πυρκαγιές στον Κουβαρά και τα Δερβενοχώρια, με βάση την καταμέτρηση ως το τέλος Ιουλίου (156.100), οι πυρκαγιές του 2018 σε Μάτι και Κινέτα (68.800), οι πυρκαγιές του 2022 σε Γλυφάδα και Πεντέλη (32.600) και η πυρκαγιά του 2017 στον Κάλαμο (30.000).

Όπως σημειώνεται σε σχετική ανακοίνωση του Αστεροσκοπείου, τα παραπάνω ανησυχητικά στοιχεία για την Αττική υπογραμμίζουν την ανάγκη συνολικού επαναπροσδιορισμού της στρατηγικής διαχείρισης των δασικών πυρκαγιών στη χώρα μας. Ειδικότερα, η διαχείριση των δασικών πυρκαγιών απαιτεί μία ολοκληρωμένη προσέγγιση που θα ενσωματώνει γνώση αιχμής από διαφορετικές επιστήμες, μεταξύ αυτών και η πυρομετεωρολογία. Είναι χαρακτηριστικό πως η εκδήλωση ακραίων δασικών πυρκαγιών περιλαμβάνει τη σύζευξη, την αλληλεπίδραση φωτιάς και ατμόσφαιρας, οπότε είναι αδύνατο να χαραχθεί οποιαδήποτε στρατηγική διαχείρισης δίχως την ενεργό συνεισφορά της μετεωρολογικής γνώσης. Επιπροσθέτως, οι πυρομετεωρολογικές συνθήκες καθορίζουν εάν και πότε τα δασικά καύσιμα θα καταστούν εύφλεκτα, επηρεάζοντας επίσης τα χαρακτηριστικά της εξάπλωσης και της συμπεριφοράς της φωτιάς.

Παρατηρησιακά δίκτυα όπως το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών της μονάδας ΜΕΤΕΟ, καταλήγει η ανακοίνωση, μπορούν να συνεισφέρουν σημαντικά στην κατεύθυνση μιας ολοκληρωμένης, επιστημονικά τεκμηριωμένης στρατηγικής διαχείρισης των δασικών πυρκαγιών στη χώρα μας.

