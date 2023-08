Αθλητικά

Νέα Φιλαδέλφεια - Δολοφονία 29χρονου: συγκινούν οι γονείς του Άλκη Καμπανού (βίντεο)

Σπαρακτικά είναι τα λόγια των γονιών του αδικοχαμένου Άλκη Καμπανού, θύμα οπαδικής βίας, στην Θεσσαλονίκη.

Η δολοφονία του 29χρονου, από χούλιγκανς της Ντιναμό Ζάγγκρεμπ έξω από το γήπεδο της ΑΕΚ, ξύπνησε εφιαλτικές μνήμες για τους γονείς του Άλκη Καμπανού, που όμως βρήκαν το κουράγιο να μιλήσουν στον ΑΝΤ1 για το περιστατικό.

Ο Αριστείδης Καμπανός, πατέρας του Άλκη τόνισε: "Δυστυχώς ένα νέο παλικάρι έχασε τη ζωή του από τη βία από χούλιγκανς από οπαδούς μιας ομάδας της Ντιναμό Ζάγκρεμπ...δυστυχώς είχαμε επεισόδια και δολοφονία ενός παιδιού το οποίο θεωρούσαν παλιά ότι ο Άλκης θα ήταν το τελευταίο θύμα αλλά δυστυχώς είχαμε και νέο θύμα το μόνο που έχω να πω εκφράζω τη θλίψη και την οδύνη στην οικογένεια του Μιχάλη είμαι συγκλονισμένος και εγώ και η Μελίνα για αυτό το γεγονός..."

Όπως ανέφερε στη συνέχεια: "Ξύπνησαν μνήμες του Άλκη και ο τρόπος είναι κάπως παρόμοιος όπως έγινε με τον Άλκη έγινε και με τον Μιχάλη δυστυχώς υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που δεν βάζουν μυαλό δεν ξέρω τι πρέπει να γίνει έτσι ώστε να εξαλειφθούν τέτοια φαινόμενα πρέπει να γίνουν αυστηρότεροι νόμοι να εφαρμοστούν οι νόμοι προς όλους προς κάθε κατεύθυνση και πρέπει όλοι να σκύψουμε σε αυτό το πρόβλημα και η Πολιτεία και οι σύλλογοι και τα σωματεία και τα προεδρεία και εμείς ως φίλαθλοι των ομάδων...Είναι Γολγοθάς και τα λόγια μας τα λόγια θλίψης που εκφράζουμε όλοι μας είναι φτωχά τον πόνο που βιώνουν, καταλαβαίνω τον ίδιο πόνο τον βιώσαμε και εμείς και συνεχίζουμε να τον βιώνουμε δυστυχώς θα περάσουν και αυτοί το Γολγοθά που περάσαμε και το ευχόμουν να ήμουν ο τελευταίος αλλά δυστυχώς δεν ήμουν ο τελευταίος..."

Με απόλυτη θλίχη διερωτάται αν φταίει και ο ίδιος που συνεχίζονται τα επεισόδια καθώς αισθάνεται ότι το μήνυμα κατά της οπαδικής βίας δεν έχει περάσει; "Μήπως φταίω και εγώ και κάτι δεν έκανα δεν έδωσα το σωστό μήνυμα προς κάθε κατεύθυνση πρέπει να ενσκήψουν με όλη και να κάνουμε την αυτοκριτική μας τι λάθος έγινε ακόμη και με τον Άλκη τι δεν βελτιώσαμε σαν Πολιτεία σαν κράτος σαν άνθρωποι σαν κοινωνία γιατί για να γίνει ένα έγκλημα το έγκλημα το προετοιμάζει κοινωνία και οι δολοφόνοι το εκτελούν δηλαδή δεν είμαστε προετοιμασμένοι σαν κοινωνία ώστε ο Άλκης να αποτελέσει το τελευταίο θύμα....

Δώσαμε στο γήπεδο της ΑΕΚ το όνομα Αγία Σοφία ειρωνεία έξω από ένα τέτοιο γήπεδο να γίνεται φόνος δυστυχώς είχα πει και παλαιότερα τα γήπεδα τα έχουμε μετατρέψεις σε αρένες σε ρωμαϊκές αρένες όχι πια όχι ποια δύο ρε παιδί μου για το ποδόσφαιρο είναι ανόητος ο λόγος είναι ανόητος να σκοτώνονται στο βωμό της ηλιθιότητας Αγία Σοφία εκεί πρέπει να πηγαίνουν homosapiens Σοφία άνθρωποι και όχι χόμο ερέκτους δηλαδή ηλίθιοι να αφαιρούν ζωές ανθρώπων για ποιο λόγο όπως δεν μπορούσα να καταλάβω για ποιο λόγο σκοτώθηκε ο Άλκης δεν μπορώ να καταλάβω και ποιος είναι ο λόγος που σκοτώθηκε ο Μιχάλης συγνώμη..."

Η μητέρα Άλκη, Μελίνα, δήλωσε με τη σειρά της: "Εκφράζουμε τα ειλικρινή συλλυπητήρια στην οικογένεια, βαθιά θλίψη και οδύνη και αποτροπιασμό για όλο αυτό που έγινε δηλαδή μετά τον Άλκη πολύ απλά πήγαμε και στον Μιχάλη μία παράλογη βία που δυστυχώς ξεπέρασε τα όρια της Ελλάδος πάει να γίνει πανευρωπαϊκό ίσως και παγκόσμιο φαινόμενο Δεν υπάρχουν λόγια ειλικρινά τις επόμενες ημέρες θα έρθουμε σε επικοινωνία με την οικογένειά του Μιχάλη κουράγιο δύναμη Δεν υπάρχουν λόγια ειλικρινά...

Περάσαμε έναν Γολγοθά το μόνο που έχω να πω για την οικογένεια κουράγιο δύναμη δυστυχώς είναι ακόμη στην αρχή έχουνε μεγάλο αγώνα ο δικαστικός αγωνας είναι ακόμη πιο σκληρός ψυχοφθόρος κουράγιο. Δεν υπάρχουν λόγια ειλικρινά..."

