Οπαδοί Μαρσέιγ: Κουράγιο στην ΑΕΚ

Συγκινητικη έκφραση αθλητικής συναδέλφωσης και αλληλεγγύης από τους φιλάθλους της γαλλικής ομάδας,η οποία αγωνίζεται σήμερα

Την αλληλεγγύη τους προς την ΑΕΚ στη θλίψη της για τη δολοφονία του Μιχάλη Κουτσουρή εξέφρασαν οι φίλαθλοι της γαλλικής ομάδας Μαρσέιγ.

Ανήρτησαν ένα πανό στα ελληνικά με το σύνθημα "Κουράγιο στην ΑΕΚ" σε κεντρικό σημείο της πόλης τους, της Μασαλίας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η υποστήριξη για τη δολοφονία του 29χρονου από τον κροάτη χούλιγκαν, έρχεται ως επιστέγασμα μιας μακράς και πολυετούς φιλίας μεταξύ των δύο ομάδων και των φιλάθλων τους.

Οι οπαδοί τηε γαλλικής ομάδας θέλησαν, εξάλλου, να διαφοροποιήσουν τη στάση τους από πρακτικές βίας όπως αυτή που οδήγησε στη δολοφονία και να εκπέμψουν κλίμα ασφάλειας και συναδέλφωσης, ενόψει και του σημερινού τους ματς με τον Παναθηναϊκό στην Αθήνα, το οποίο παρά τα γεγονότα που μεσολάβησαν θα πραγματοποιηθεί κανονικά.

