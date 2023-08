Αθλητικά

Παναθηναϊκός - Μαρσέιγ: συλλήψεις έξω από τη Λεωφόρο

Στα χέρια των αρχών τρία άτομα που είχαν μαχαίρια και φωτοβολίδες έξω από το γήπεδο του Παναθηναϊκού.

Με τα μέτρα ασφαλείας να είναι δρακόντεια, μετά τα αιματηρά επεισόδια που συνέβησαν στο γήπεδο της ΑΕΚ στην Νέα Φιλαδέλφεια, κατά τα οποία, δολοφονήθηκε από χούλιγκαν ένας 29χρονος οπαδός της ΑΕΚ, πραγματοποιείται ο αγώνας ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και την Μαρσέιγ.

Έξω από το "Απόστολος Νικολαΐδης, πραγματοποιήθηκαν τρεις συλλήψεις σύμφωνα μη πληροφορίες, για κατοχή μαχαιριών και φωτοβολίδων,

Έκτακτα μέτρα ασφαλείας για την διεξαγωγή του αγώνα

Σε πλήρη επιφυλακή βρίσκεται η αστυνομία στην Αθήνα, εν όψει του αποψινού ποδοσφαιρικού αγώνα ΠΑΟ- Μαρσέιγ στην λεωφόρο Αλεξάνδρας, υπό το φόβο επεισοδίων μετά τα αιματηρά γεγονότα στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Σε έκτακτη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι στο αρχηγείο, αποφασίστηκε να εφαρμοστούν ιδιαίτερα ενισχυμένα μέτρα, προκειμένου να αποτραπούν τυχόν αντίποινα από πλευράς οπαδών της ΑΕΚ για τη δολοφονία του 29χρονου φιλάθλου της ομάδας, Μιχάλη Κατσουρή, που συνέβη κατά την διάρκεια της επιδρομής των χούλιγκαν της Ντιναμό Ζάγκρεμπ μαζί με Έλληνες οπαδούς του ΠΑΟ.

Τα μέτρα περιλαμβάνουν αυστηρή επιτήρηση συνδέσμων φιλάθλων, σταθμών και άλλων σημείων όπου μπορεί να υπάρξει μετακίνηση και συγκέντρωση οπαδών, ενώ από νωρίς θα διακοπεί η κυκλοφορία γύρω από το γήπεδο και δεν θα επιτρέπεται η προσέγγιση από κανέναν χωρίς εισιτήριο.

Για την εφαρμογή των μέτρων διατίθενται από την ΓΑΔΑ περίπου 1.000 αστυνομικοί, εκ των οποίων 450 θα είναι στατικές δυνάμεις της Τροχαίας και άλλων υπηρεσιών γύρω από το γήπεδο, ενώ θα πραγματοποιούνται περιπολίες με μοτοσικλέτες από την Ασφάλεια, τις Ομάδες ΔΡΑΣΗ και ΔΙΑΣ και θα υπάρχει επιφυλακή από ομάδες ΟΠΚΕ και των ΜΑΤ αν χρειαστεί να επέμβουν.

Στην επιτήρηση χώρων συμμετέχουν και από αέρος, drone και ελικόπτερο της αστυνομίας.

