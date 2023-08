Life

Πέθανε η Λιζέτα Νικολάου

Θλίψη έχει σκορπίσει η είδηση θανάτου της Λιζέτας Νικολάου.

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 72 ετών η Λιζέτα Νικολάου, η οποία βρισκόταν διασωληνωμένη στην Εντατική ιδιωτικής κλινικής στον Πειραιά, μετά από σοβαρό ατύχημα που είχε.

Τη θλιβερή είδηση του θανάτου της γνωστής τραγουδίστριας έκανε γνωστή με ανάρτησή της στο Instagram η Ελένη Δήμου.

«Πόσο κρίμα Πόσο κρίμα. Καλό ταξίδι Λιζετάκι μου, όπως σου έλεγα πάντα» έγραψε η Ελένη Δήμου.

H Λιζέτα Νικολάου πριν από λίγες ημέρες τραυματίστηκε σοβαρά όταν γλίστρησε από σκάλες καφετέριας κατευθυνόμενη στην τουαλέτα.

Η Λιζέτα Νικολάου ήταν διασωληνωμένη στην Εντατική και κανείς δεν μπορούσε να τη δει. Η τραγουδίστρια είχε μεγάλο αιμάτωμα στον εγκέφαλο, που προκλήθηκε από το χτύπημα κατά την πτώση της, στο οποίο δε μπορούσε να γίνει χειρουργική επέμβαση. Αυτό έκανε ακόμη πιο δύσκολη την εξέλιξη της υγείας της και δυσκόλευε το ιατρικό έργο.

