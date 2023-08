Κόσμος

H Κίνα ανακάλυψε Αμερικανό κατάσκοπο

"Λάβαμε μέτρα εναντίον του" αναφέρει η κινεζική διοίκηση. Ποια τα μέτρα αι οι έννομες επιπτώσεις που θα επέλθουν στο πρόσωπό του.

Οι αρχές της Κίνας ανακοίνωσαν σήμερα πως πρόσφατα ανακάλυψαν «υπόθεση κατασκοπείας» επ’ ωφελεία της κεντρικής υπηρεσίας πληροφοριών των ΗΠΑ, της CIA, στην οποία ενέχεται πρόσωπο με κινεζική υπηκοότητα, με επώνυμο Ζενγκ –δεν διευκρινίζονται ούτε το φύλο, ούτε το μικρό όνομα του/της–, που τής έδινε «κρίσιμες απόρρητες πληροφορίες» έναντι χρηματικής αμοιβής.

«Κατόπιν σχολαστικής έρευνας, η υπηρεσία κρατικής ασφαλείας συγκέντρωσε αποδείξεις για την κατασκοπευτική δραστηριότητα [του/της] και, όπως ορίζει ο νόμος, έλαβε αναγκαστικά μέτρα σε βάρος του προσώπου αυτού προκειμένου να αποκατασταθεί η ζημιά σε εύθετο χρόνο», ανέφερε το υπουργείο κρατικής ασφαλείας σε δελτίο Τύπου που δημοσιοποίησε στον ιστότοπό του.

Δεν αποκάλυψε καμιά λεπτομέρεια για τα μέτρα σε βάρος του/της Ζενγκ.

Στην ανακοίνωση διευκρινίζεται πως το πρόσωπο αυτό, 52 ετών, που εργαζόταν σε εταιρεία του στρατιωτικοβιομηχανικού τομέα, εστάλη από την επιχείρηση στην Ιταλία για σπουδές, όπου απέκτησε φιλική σχέση με πράκτορα της CIA με κωδική ονομασία«Σεθ» [σ.σ. δεν δίνεται κανένα άλλο στοιχείο, πάντως το όνομα είναι ανδρικό], τοποθετημένο στην αμερικανική πρεσβεία στη Ρώμη.

Ο πράκτορας έπεισε τον/την Ζενγκ να δίνει «ευαίσθητες πληροφορίες για τον στρατό» της Κίνας, με αντάλλαγμα «τεράστια χρηματική αμοιβή» καθώς και βοήθεια προκειμένου μαζί με την οικογένειά του/της να μπορέσουν να εγκατασταθούν στις ΗΠΑ, κατά το υπουργείο.

Το πρόσωπο αυτό φέρεται να υπέγραψε «συμβόλαιο» με την αμερικανική πλευρά και να πέρασε από εκπαίδευση προτού επιστρέψει στην πατρίδα του για να επιδοθεί σε κατασκοπεία.

Η υπόθεση προσελκύει ήδη τεράστια προσοχή στην Κίνα. Είναι ανάμεσα στα πιο διαβασμένα και σχολιασμένα ζητήματα στον ιστότοπο κοινωνικής δικτύωσης Weibo από το πρωί.

Η τροποποίηση της νομοθεσίας γύρω από την κατασκοπεία στην Κίνα έχει τρομάξει αρκετές αμερικανικές εταιρείες με δραστηριότητες στην κινεζική αγορά, καθώς οι σχέσεις ανάμεσα στις δυο μεγαλύτερες οικονομίες του κόσμου δεν παύουν να επιδεινώνονται τα τελευταία χρόνια.

Δυνάμει των αλλαγών που έγιναν, η «υποστήριξη υπηρεσιών κατασκοπείας και πρακτόρων τους» καθώς και η απόκτηση χωρίς άδεια «εγγράφων, δεδομένων, υλικών και ειδών που συνδέονται με την ασφάλεια και με τα εθνικά συμφέροντα» μπορεί να οδηγήσει στην απαγγελία κατηγοριών για κατασκοπεία.

Οι αλλαγές αυτές «εγείρουν θεμιτές ανησυχίες όσον αφορά κάποιες συνηθισμένες εμπορικές δραστηριότητες, καθώς ορισμένες από αυτές μπορεί να θεωρηθούν κατασκοπεία», επισήμανε ο Κρεγκ Άλεν, ο πρόεδρος του US-China Business Council, σε πρόσφατο κείμενό του.

«Η εμπιστοσύνη στην κινεζική αγορά θα τρωθεί περαιτέρω αν ο νόμος εφαρμόζεται συχνά και χωρίς ξεκάθαρη, στενή και άμεση σύνδεση με δραστηριότητες που θεωρείται οικουμενικά ότι αποτελούν κατασκοπεία», πρόσθεσε ο κ. Άλεν.

