Ουκρανία: Ο Ζελένσκι καρατομεί τους επικεφαλής όλων των περιφερειακών κέντρων στρατολόγησης

Το Κιέβο έχει θέσει βασική του προτεραιότητα την πάταξη της διαφθοράς ενώ βρίσκεται αντιμέτωπο με την εισβολή της Ρωσίας και επιδιώκει την ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανακοίνωσε σήμερα ότι οι επικεφαλής όλων των περιφερειακών κέντρων στρατολόγησης στην Ουκρανία αποπέμπονται από τις θέσεις τους εν μέσω ανησυχιών για κρούσματα διαφθοράς.

Ο Ζελένσκι δήλωσε ότι η αξιολόγηση των κέντρων στρατολόγησης της Ουκρανίας αποκάλυψε ενδείξεις κατάχρησης σε επαγγελματικό επίπεδο, που αφορά από τον παράνομο πλουτισμό έως τη μετακίνηση ανδρών σε στρατεύσιμη ηλικία στην άλλη πλευρά των συνόρων ενώ βρίσκεται σε ισχύ σχετική απαγόρευση λόγω πολέμου.

«Αυτό το σύστημα θα πρέπει να το διαχειρίζονται άνθρωποι που γνωρίζουν ακριβώς τι είναι ο πόλεμος και για ποιο λόγο ο κυνισμός και ο χρηματισμός κατά τη διάρκεια του πολέμου είναι προδοσία», ανέφερε ο Ζελένκσι σε ανακοίνωσή του στην εφαρμογή μηνυμάτων Telegram.

Ο Ουκρανός πρόεδρος ανέφερε ότι ο στρατηγός Βαλέρι Ζαλούζνι θα είναι υπεύθυνος για την εφαρμογή της απόφασης και ότι οι νέοι υποψήφιοι για τις θέσεις αυτές θα αξιολογηθούν πρώτα από την υπηρεσία εσωτερικής ασφάλειας της Ουκρανίας, την SBU.

