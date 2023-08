Life

Οδυσσέας Σταμούλης: “ράγισαν καρδιές” στην κηδεία του γιου του (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Βαρύ το κλίμα στην κηδεία του 11χρονου που πνίγηκε στην Ικαρία.

-

Σε κλίμα απόλυτης οδύνης πραγματοποιήθηκε η κηδεία του 11χρονου Χρήστου που έχασε τη ζωή του κολυμπώντας στους Φούρνους Ικαρίας.

Συγγενείς και φίλοι είπαν το "τελευταίο αντίο" στο μικρό αγγελούδι, στο Νεκροταφείο Καλλιθέας.

Οι γονείς του, ο Οδυσσέας Σταμούλης και η πρώην σύζυγός του έφτασαν υποβασταζόμενοι στο κοιμητήριο για να αποχαιρετήσουν το 11χρονο αγοράκι τους.

Στο πλευρό του Οδυσσέα Σταμούλη και της πρώην συζύγου του, βρέθηκαν φίλοι, συγγενείς και συνάδελφοι για να τους συμπαρασταθούν σε αυτή την τραγωδία που βιώνουν.

Το "παρών" έδωσαν μεταξύ άλλων η Ελένη Φιλίνη, ο Σπύρος Μπιμπίλας και η Μαίρη Βιδάλη.

Ειδησεις σήμερα:

Κορονοϊός – “Eris”: Ο Τζανάκης προειδοποιεί για την επικινδυνότητα της νέας παραλλαγής

Χανιά - Παράνομες υιοθεσίες: Προφυλακίστηκαν οι μισοί από τους κατηγορούμενους

Λάρισα - καταγγελία: 50χρονος ασέλγησε σε 9χρονη