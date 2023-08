Αθλητικά

Τραμπζονσπορ – Ταξιάρχης Φούντας: Ενισχύεται η ελληνική παροικία;

Ο Έλληνας επιθετικός έφυγε από την DC Γιουνάιτεντ, αφού κατηγορήθηκε πως προέβη σε ρατσιστικό σχόλιο σε συμπαίκτη του.

Στην προσθήκη ενός τέταρτου Έλληνα ποδοσφαιριστή προχωρά η Τράμπζονσπορ. Ο Ταξιάρχης Φούντας βρίσκεται σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις με τον τουρκικό σύλλογο και ετοιμάζεται να ταξιδέψει στην Τραπεζούντα για να βάλει την υπογραφή του.

Ο Φούντας είχε... άδοξο τέλος από την DC Γιουνάιτεντ, αφού κατηγορήθηκε πως προέβη σε ρατσιστικό σχόλιο σε συμπαίκτη του.

Εφόσον, οι επαφές έχουν αίσιο τέλος, ο Έλληνας εξτρέμ, Ταξιάρχης Φούντας, θα γίνει ο τέταρτος Έλληνας της τουρκικής ομάδας, μετά τους Μπακασέτα, Σιώπη και Κουρμπέλη.

