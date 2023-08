Αθλητικά

Ντιναμό Κιέβου – Άρης: Λύγισαν… στην ρώσικη ρουλέτα οι “κιτρινόμαυροι”

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι Θεσσαλονικείς προηγήθηκαν, αλλά είδαν τους Ουκρανούς να ανατρέπουν το σκορ με δυο τέρματα σε κρίσιμα χρονικά σημεία και τελικά υπέκυψαν στη διαδικασία των πέναλτι.

-

Δεν τα κατάφερε ο Άρης που αποκλείστηκε στη διαδικασία των πέναλτι (6-5) από την Ντιναμό Κιέβο (κ.α. 2-1) σε αναμέτρηση για τον Γ' προκριματικό γύρο του UEFA Europa Conference League. Οι «κιτρινόμαυροι», που είχαν νικήσει με 1-0 στο πρώτο ματς στο «Κλεάνθης Βικελίδης», κατάφεραν να προηγηθούν στο σκορ με τέρμα του Τζούρασεκ στο 38΄. Όμως, η Ντιναμό κατάφερε να στείλει το ματς στην παράταση με τέρματα των Βολόσιν (+45΄) και Καραβάεφ (85΄). Υπενθυμίζεται ότι ο αγώνας διεξήχθη στη «Σούπερμπετ Αρένα-Γκιουλέστι» του Βουκουρεστίου, ενώ στον επόμενο γύρο η Ντιναμό θα αντιμετωπίσει την τουρκική Μπεσίκτας.

Το πρώτο μισάωρο του αγώνα ήταν κακό με τις δύο ομάδες να δίνουν ιδιαίτερη προσοχή στην άμυνά τους. Ο Άρης ευτύχησε να πάρει «κεφάλι» στο σκορ στην πρώτη του ευκαιρία στο ματς το 39΄. Ο Κάρλσον κινήθηκε από τα δεξιά, έκανε το γύρισμα για τον Πάλμα, ο οποίος με τη σειρά του βρήκε τον Τζούρασεκ, που σε κενή εστία άνοιξε το σκορ για τους «κιτρινόμαυρους».

Η χαρά της ελληνικής ομάδας, όμως κράτησε μόλις 7 λεπτά, καθώς στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων του πρώτου ημιχρόνου ο Σίντορτσουκ έκανε το γέμισμα για τον Βολόσιν, που με ψιλοκρεμαστή κεφαλιά ισοφάρισε σε 1-1 το οποίο ήταν και το σκορ του ημιχρόνου.

Στο δεύτερο ημίχρονο, η Ντιναμό ήταν πιο αποφασιστική και κυνήγησε μέχρι τέλους το τέρμα που θα έστελνε το ματς στην παράταση. Αυτό ήρθε στο 85ο λεπτό όταν μετά από γέμισμα ο Καραβάεφ εκμεταλεύτηκε το γεγονός ότι ο Φεράρι άργησε να αντιδράσει και με εξαιρετικό πλασέ έγραψε το 2-1 για τους τυπικά γηπεδούχους.

Η ελληνική ομάδα έχασε τεράστια ευκαιρία στις καθυστερήσεις, όταν μετά από κόρνερ του Ματαρίτα, ο Φαμπιάνο έπιασε την κεφαλιά από πολύ ευνοϊκή θέση αλλά δεν κατάφερε να στείλει την μπάλα στα δίχτυα του Μπούστσαν.

Στο πρώτο ημίχρονο της παράτασης ο Άρης έδειξε πιο φρέσκος και είχε την υπεροχή χωρίς ωστόσο να μπορέσει να σημειώσει ένα τέρμα. Δυστυχώς το δεύτερο ημίχρονο της παράτασης ξεκίνησε με τον χειρότερο τρόπο καθώς ο Πάβιτσιτς υπέπεσε σε φάουλ, δέχθηκε την δεύτερη κίτρινη κάρτα του στο παιχνίδι και αποβλήθηκε.

Διαιτητής: Σεμπάστιαν Γκισχάμερ (Αυστρία)

Κίτρινες: Σιρότα, Αντριέβσκι - Πάβισιτς, Πάλμα, Ματαρίτα, Οντουμπάτζο

Κόκκινη : Πάβισιτς (δεύτερη κίτρινη)

ΝΤΙΝΑΜΟ ΚΙΕΒΟΥ (Μιρτσέα Λουτσέσκου): Μπούστσαν, Τίμτσουκ (72΄ Καραβάεφ), Ντιάτσουκ, Σιρότα, Ντούμπιντσακ, Γιαρμολένκο (106΄ Άντονι Πάρις), Σίντορτσουκ (72΄ Μπράζκο), Σαπαρένκο (72΄ Αντριέβσκι), Βολόσιν (81΄ Ντιαλό), Μπουγιάλσκι, Βανάτ (106΄ Μπενίτο)

ΑΡΗΣ (Απόστολος Τερζής): Χουτεσιώτης, Μοντόγια (59΄ Μενέντεθ), Φαμπιάνο, Οντουμπάτζο, Φεράρι, Τζούρασεκ (59΄ Ρουπ), Ζουλ, Νταρίντα (75΄ Πάβισιτς), Κάρλσον, Μορόν (82΄ Χριστοδουλόπουλος), Πάλμα (82΄ Ματαρίτα)

Ειδήσεις σήμερα:

Καλαμαριά: Βάρκα που έγινε βιβλιοθήκη (εικόνες)

Πολύνεκρη συντριβή αεροπλάνου στη Μαλαισία πάνω σε πολίτες (εικόνες)

Θεσσαλονίκη: Βιντεοσκοπούσε νεαρή εν αγνοία της!