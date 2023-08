Παράξενα

Πήλιο: Missing alert για...αρκουδάκι και αμοιβή για την εύρεσή του (εικόνες)

Viral έχει γίνει η ανακοίνωση του μικρού γερμανού τουρίστα ο οποίος είναι απαρηγόρητος με την απώλεια του λούτρινου φίλου του.

Μια ιδιαίτερη αναζήτηση και μάλιστα με αμοιβή, αναρτήθηκε τις τελευταίες ημέρες στην περιοχή του Πηλίου Μαγνησίας καταφέρνοντας να γίνει viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Συγκεκριμένα, ένας ανήλικος γερμανός ο οποίος παραθερίζει στο βουνό μαζι με τους γονείς του έχασε την αγαπημένη του τρυφερή συντροφιά. Όπως ήταν αναμενόμενο ο μικρός διαπιστώνοντας την απώλεια λυπήθηκε πολύ κι έκτοτε ειναι απαρηγόρητος.

Στην προσπάθειά τους να τον παρηγορήσουν, οι γονείς του δεν τσιγκουνεύτηκαν τα χρήματα καθώς ανάρτησαν στο χωριό ανακοινώσεις με τη φωτογραφία του απολεσθέντος σημειώνοντας μάλιστα ότι όποιος το βρει θα εισπράξει αμοιβή ύψους 250 ευρώ.

Η διαφορά βέβαια από ανάλογες ανακοινώσεις βέβαια είναι ότι δεν πρόκειται για κάποιο κατοικίδιο ζώο αλλά... για ένα λούτρνο ψεύτικο ζώο, συγκεκριένα έν αυστραλιανό πάντα, το οποίο ο μικρός τουρίστας χρησμοποιεί κάθε νύχτα ως συντροφιά προκειμένου να κοιμηθεί με αίσθημα ασφάλειας.

