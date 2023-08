Παράξενα

Κρήτη: 35χρονη μέθυσε κι έκανε άνω – κάτω την πτήση

Οι αεροσυνοδοί προσπάθησαν να συνετίσουν, αλλά δεν τα κατάφεραν. Συνελήφθη μόλις το αεροπλάνο προσγειώθηκε στο Ηράκλειο.

Στη σύλληψη μιας 35χρονης γυναίκας με καταγωγή από τη Γαλλία προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές στο Αεροδρόμιο Ηρακλείου.

Η γυναίκα, που ταξίδευε από το Βελιγράδι για το Ηράκλειο μπήκε στο αεροπλάνο ενώ βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ, και προκάλεσε τρομερή αναστάτωση στην πτήση.

Οι αεροσυνοδοί προσπάθησαν να συνετίσουν τη γυναίκα, η οποία δεν συμμορφώθηκε με τις υποδείξεις τους συνεχίζοντας να προκαλεί πρόβλημα στο ταξίδι.

Τελικά μόλις έφτασε στο Ηράκλειο, οι αστυνομικοί περίμεναν τη γυναίκα και της πέρασαν χειροπέδες.

