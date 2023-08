Οικονομία

Ανατολική Αττική – παραλίες: Παράνομες οι 8 στις 10 επιχειρήσεις που ελέγχθηκαν

Εκτός των παρατυπιών για τον χώρο που καταλαμβάνουν, εντοπίστηκαν φορολογικές και ασφαλιστικές παραβάσεις.

Σωρεία παραβάσεων της νομοθεσίας για την χρήση αιγιαλού-παραλίας από επιχειρήσεις διαπίστωσαν οι επιτόπιοι έλεγχοι που διενήργησαν σε περιοχές της Ανατολικής Αττικής κλιμάκια ελέγχου της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, την Κυριακή 13 Αυγούστου.

Όλες οι επιχειρήσεις που ελέγχθηκαν είχαν συνάψει συμφωνητικά παραχώρησης της απλής χρήσης αιγιαλού-παραλίας με τις αρμόδιες Αρχές. Ωστόσο, όπως διαπιστώθηκε, από αυτές:

Ποσοστό 83% είχε αναπτύξει ομπρελοξαπλώστρες επί του αιγιαλού σε έκταση μεγαλύτερη της παραχωρηθείσας από 86 τ.μ. έως και 800 τ.μ. ανά περίπτωση.

επί του αιγιαλού σε έκταση μεγαλύτερη της παραχωρηθείσας από 86 τ.μ. έως και 800 τ.μ. ανά περίπτωση. Ποσοστό 50% καταλάμβανε χώρο πολλαπλάσιο του παραχωρηθέντος για τη λειτουργία τροχήλατης ή ρυμουλκούμενης καντίνας.

Ποσοστό 83% δεν τηρούσε το οριζόμενο ποσοστό κάλυψης του παραχωρούμενου αιγιαλού, το οποίο ανέρχεται στο 60%, και για τις περιοχές που είναι ενταγμένες στο δίκτυο Νatura στο 30% του παραχωρούμενου χώρου.

Ποσοστό 67% δεν είχε αναρτημένη πινακίδα με το σχέδιο και τη φωτογραφία του παραχωρούμενου χώρου, όπως ορίζεται από την κείμενη νομοθεσία, ώστε να γίνεται εύκολα αντιληπτή τυχόν παραβίαση των ορίων της παραχώρησης.

Για μία περίπτωση εγείρεται ζήτημα ως προς την πλήρωση της προϋπόθεσης για ελεύθερη έκταση αιγιαλού σε ποσοστό 50% του συνολικού.

Κατά τη διάρκεια των ελέγχων εντοπίσθηκαν, επίσης, παραβάσεις φορολογικές (ποσοστό 17% των ελεγχθέντων) και ασφαλιστικές (ποσοστό 67%).

Για τις ανωτέρω διαπιστώσεις-παραβάσεις θα ακολουθήσουν οι νόμιμες διαδικασίες επιβολής των οριζομένων κυρώσεων και λήψης των προβλεπομένων διοικητικών μέτρων.

