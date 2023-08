Πολιτική

Ο Μενέντεζ καταδικάζει τις ενέργειες των Τουρκοκυπρίων στην Πύλα

Ο πρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών Σχέσεων της Γερουσίας υπογράμμισε πως μια τέτοιου είδους επίθεση είναι εγκληματική σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο.

Στην έντονη καταδίκη της επίθεση των Τουρκοκυπρίων στις ειρηνευτικές δυνάμεις του ΟΗΕ στην Πύλα προχώρησε ο γερουσιαστής Ρόμπερτ Μενέντεζ. Ο πρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών Σχέσεων της Γερουσίας υπογράμμισε πως μια τέτοιου είδους επίθεση είναι εγκληματική σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο, καλώντας παράλληλα την τουρκοκυπριακή πλευρά να απέχει από οποιαδήποτε ενέργεια κλιμάκωσης που θα μπορούσε να διαταράξει τη συνολική σταθερότητα στο νησί. Όπως σημείωσε, πρέπει να σταματήσει οποιαδήποτε περαιτέρω μη εξουσιοδοτημένη κατασκευή με στόχο την υπονόμευση της ειρηνευτικής αποστολής και της συμφωνηθείσας νεκρής ζώνης.

Η Ανακοίνωση του Μπομπ Μενέντεζ για την Επίθεση στις Ειρηνευτικές Δυνάμεις του ΟΗΕ στην Πύλα:

Καταδικάζω έντονα τις επιθέσεις στις ειρηνευτικές δυνάμεις του ΟΗΕ και στις υποδομές τους στην Πύλα. Η επίθεση στο προσωπικό του ΟΗΕ είναι απαράδεκτη και εγκληματική σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο. Οι ειρηνευτικές δυνάμεις του ΟΗΕ διαδραματίζουν κρίσιμο ρόλο στην προώθηση της ηρεμίας και της σταθερότητας.

Οι τουρκοκυπριακές δυνάμεις πρέπει να αναλάβουν αμέσως την ευθύνη και να σταματήσουν τυχόν περαιτέρω ενέργειες που κλιμακώνουν την κατάσταση και θέτουν σε κίνδυνο όχι μόνο τις ζωές των ειρηνευτικών δυνάμεων του ΟΗΕ αλλά και τη συνολική σταθερότητα στο νησί. Πρέπει να σταματήσουν περαιτέρω οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη κατασκευή στην περιοχή με στόχο την υπονόμευση της ειρηνευτικής αποστολής και της συμφωνηθείσας νεκρής ζώνης.

Αυτές οι ανταγωνιστικές ενέργειες εξυπηρετούν μόνο την προώθηση της αστάθειας και της βίας. Προτρέπω επίσης έντονα τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ να διορίσει έναν απεσταλμένο που θα βοηθήσει στην αναζωογόνηση των διαπραγματεύσεων για την εξεύρεση μιας μακροπρόθεσμης διευθέτησης.

