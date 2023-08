Κοινωνία

Γενικό Κρατικό Νίκαιας: Νέα φωτιά ξέσπασε στο Νοσοκομείο

Πριν από 2 ημέρες είχε εκδηλωθεί και πάλι φωτιά,, με αποτέλεσμα να εκκενωθούν θάλαμοι ασθενών.

Νέα πυρκαγιά μικρής έκτασης από άγνωστη αιτία, προκλήθηκε σε αποθηκευτικό χώρο στο ισόγειο στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο της Νίκαιας τα μεσάνυχτα της Παρασκευής.

Η φωτιά κατασβέστηκε άμεσα από την Πυροσβεστική Υπηρεσία. Στο σημείο επιχείρησαν 10 Πυροσβέστες με 5 οχήματα. Από τη φωτιά προκλήθηκαν μικρές υλικές ζημιές.

Σημειώνεται ότι πριν από δύο ημέρες άλλη μία μικρής έκτασης πυρκαγιά που κατασβέστηκε άμεσα από την πυροσβεστική είχε εκδηλωθεί και σε κλινοσκεπάσματα θαλάμου, στο δεύτερο όροφο, με αποτέλεσμα να εκκενωθούν θάλαμοι ασθενών.

Βίντεο από την δεύτερη πυρκαγιά μέσα σε λίγες ημέρες στο Κρατικό Νίκαιας ανάρτησε ο πρώην αναπληρωτής υπουργός Υγείας Παύλος Πολάκης, ο οποίος ζητάει να παρθούν μέτρα, ενώ κάνει αναφορά και για τρίτη φωτιά στην Α χειρουργική Κλινική και καλεί τις αρχές να «συλλάβουν τον εμπρηστή».

