Γενικό Κρατικό Νίκαιας: Τρεις φωτιές μέσα σε λίγες ώρες

Νέες εστίες πυρκαγιάς στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας. Η ανακοίνωση της 2ης ΥΠΕ και η δήλωση του Διοικητή.

Τρεις νέες φωτιές εκδηλώθηκαν αργά χθες το βράδυ έως τα ξημερώματα, στο Γενικό Νοσοκομείο Νίκαιας «'Αγιος Παντελεήμων». Σημειώνεται ότι στις 17 Αυγούστου είχε εκδηλωθεί ξανά πυρκαγιά σε δωμάτιο με κλινοσκεπάσματα του 2ου ορόφου.

Τα νέα περιστατικά πυρκαγιάς σύμφωνα με δελτίο Τύπου της 2ης ΔΥΠΕ Πειραιώς και Αιγαίου έχουν ως εξής:

Χθες 18/8/2023 περίπου στις 23.30 στο Γενικό Νοσοκομείο Νίκαιας «'Αγιος Παντελεήμων», στον συνδετικό διάδρομο μεταξύ ΤΕΠ και Κτιρίου Μαντούβαλου εκδηλώθηκε φωτιά από άγνωστα αίτια σε συστάδα χαρτόκουτων. Το προσωπικό ασφάλειας και τεχνικοί του νοσοκομείου επιχείρησαν με φορητά πυροσβεστικά μέσα, ενώ ταυτόχρονα ειδοποιήθηκε η Πυροσβεστική Υπηρεσία η όποια και ολοκλήρωσε το έργο της κατάσβεσης.

Στη 01.40 της 19/8/2023 νέα εστία φωτιάς εντοπίστηκε σε χώρο της Α Χειρουργικής Κλινικής σε σωρό χαρτιών. Η φωτιά αντιμετωπίστηκε άμεσα και έγινε ολική κατάσβεση από το προσωπικό με χρήση φορητών πυροσβεστικών μέσων και ρίψης ύδατος από τις πυροσβεστικές φωλιές. Επιπλέον κλήθηκε η 'Άμεση Δράση της Ελληνικής Αστυνομίας και διενεργήθηκαν έλεγχοι σε όλους τους χώρους εσωτερικούς και εξωτερικούς του νοσοκομείου από ομάδες της Δίας και του προσωπικού ασφάλειας. Προσωρινά αποκλείστηκε η έξοδος από το νοσοκομείο ώστε να διευκολυνθούν οι έρευνες.

Στις 04.30 της 19/8/2023 εστία φωτιάς εκδηλώθηκε σε εξωτερικό χώρο του νοσοκομείου κοντά στη σκάλα εισόδου του οικήματος που στεγάζονται οι κοιτώνες των ιατρών, σε κάδο ακάθαρτου ιματισμού. Η φωτιά αντιμετωπίστηκε ολικά από το προσωπικό ασφάλειας που είχε εντολές για περιπολίες με τη χρήση φορητών μέσων και ρίψης ύδατος από πυροσβεστική φωλιά ενώ εκ νέου κλήθηκε η 'Αμεση Δράση της Ελληνικής Αστυνομίας και επί τόπου κατέφθασε περιπολικό και δύναμη της ομάδας Δίας που διενέργησε ελέγχους σε όλους τους εσωτερικούς χώρους του Νοσοκομείου καθώς επίσης και στον περιβάλλοντα χώρο.

Καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας κλιμάκιο του ανακριτικού τμήματος της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Πειραιά διενεργούσε έρευνα προκειμένου να διαπιστωθούν τα αίτια του πρώτου χρονικά συμβάντος.

Σε καμία περίπτωση δεν κινδύνεψε ασθενής δεν παρουσιάστηκε πρόβλημα υγείας σε νοσηλευόμενο η εργαζόμενο του νοσοκομείου και δεν χρειάστηκε να πραγματοποιηθεί εκκένωση σε κανένα χώρο του νοσοκομείου. Μικρής κλίμακας ζημίες προκληθήκαν σε ξενοδοχειακό εξοπλισμό του νοσοκομείου, καταλήγει το δελτίο Τύπου.

Το Γενικό Νοσοκομείο Νίκαιας, είναι ασφαλές για νοσηλευόμενους και επισκέπτες, δηλώνει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο διοικητής του Νοσοκομείου Ανδρέας Πλεμμένος, με αφορμή τα περαστικά μικρής έκτασης πυρκαγιών που σημειώθηκαν από τις 17 έως και τις 19 Αυγούστου.

Ο κ. Πλεμμένος τονίζει ότι σε καμία περίπτωση δεν κινδύνεψε ασθενής, δεν παρουσιάστηκε πρόβλημα υγείας σε νοσηλευόμενο ή εργαζόμενο του νοσοκομείου και δεν χρειάστηκε να πραγματοποιηθεί εκκένωση σε κανένα χώρο του, παρά προκλήθηκαν μονάχα μικρής κλίμακας ζημιές σε ξενοδοχειακό εξοπλισμό του. Σημειώνει ότι υπάρχουν αυξημένα μέτρα φύλαξης στο νοσοκομείο, το οποίο αύριο εφημερεύει κανονικά.

Υπενθυμίζεται ότι η νέα πολιτική ηγεσία του υπουργείου Υγείας έχει ζητήσει έλεγχο των συστημάτων πυρασφάλειας σε όλα τα νοσοκομεία, με σκοπό την άμεση αναβάθμισή τους. Σε δηλώσεις της στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, η υποδιοικήτρια της 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πειραιώς και Αιγαίου, Μαρία Δίπλα, ανέφερε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη σχέδιο για την κάλυψη τυχόν κενών στο σύστημα πυρασφάλειας των νοσοκομείων της αρμοδιότητάς της.

Τα αίτια των πυρκαγιών διερευνώνται από κλιμάκιο του ανακριτικού τμήματος της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Πειραιά.

Ο ΣΥΡΙΖΑ αναφέρει σε ανακοίνωσή του: «Μέσα σε πέντε ώρες, από το βράδυ της Παρασκευής μέχρι το πρωί του Σαββάτου, σημειώθηκαν τρεις πυρκαγιές στο Γενικό Νοσοκομείο Νίκαιας. Παρόμοιο περιστατικό υπήρξε και πριν λίγες ημέρες με σοβαρούς κινδύνους για την ασφάλεια ασθενών και προσωπικού. Τα αίτια της πυρκαγιάς και το ενδεχόμενο εμπρησμού πρέπει να διερευνηθούν άμεσα από τις αρμόδιες αρχές. Την ίδια ώρα, πρέπει να αντιμετωπιστεί η έλλειψη σύγχρονων και λειτουργικών συστημάτων πυρασφάλειας και πυροπροστασίας στα περισσότερα δημόσια νοσοκομεία. Παράλληλα, το τελευταίο διάστημα σημειώνεται κύμα παραιτήσεων γιατρών από το ΕΣΥ, ενώ τα μεικτά πληρώματα στο ΕΚΑΒ δεν μπορούν να καλύψουν τις τραγικές ελλείψεις. Για ακόμη μία φορά αναδεικνύεται η απαξίωση και η υποβάθμιση του Εθνικού Συστήματος Υγείας από την πολιτική της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας».

