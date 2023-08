Κοινωνία

Νέες ταυτότητες: Ουρές για να αποφύγουν το… τσιπ (εικόνες)

Εκατοντάδες άνθρωποι συρρέουν, δημιουργώντας ουρές, καθημερινά τις τελευταίες ημέρες σε αστυνομικά τμήματα της χώρας ώστε να προλάβουν να ανανεώσουν την ταυτότητά τους και να αποφύγουν το... τσιπάρισμα από τις νέες

«Ανοίγουμε στις 8 το πρωί, αλλά θα πρέπει να έρθετε κατά τις 6 για να πιάσετε σειρά. Εχει πολύ κόσμο αυτή την εποχή λόγω των νέων ταυτοτήτων. Αν δεν σας νοιάζει να βγάλετε καινούργια ταυτότητα, τότε καλύτερα να έρθετε από Σεπτέμβρη». Αυτές είναι οι οδηγίες του Αστυνομικού Τμήματος Περιστερίου προς το κοινό για την επανέκδοση ταυτότητας.

Εκατοντάδες άνθρωποι συρρέουν καθημερινά τις τελευταίες ημέρες στα αστυνομικά τμήματα της χώρας που είναι υπεύθυνα για την έκδοση ταυτοτήτων, έτσι ώστε να προλάβουν να ανανεώσουν την ταυτότητά τους πριν «επιβληθούν» οι νέες ταυτότητες. Η κοσμοσυρροή εμφανίζεται έντονη, τουλάχιστον μέχρι τώρα, σε αστυνομικά τμήματα στην Αθήνα αλλά και στις επαρχιακές πόλεις, όπως για παράδειγμα στη Λάρισα, την Πάτρα και την Κοζάνη.

Η εξαγγελία του τέως υπουργού Προστασίας του Πολίτη Νότη Μηταράκη στα μέσα Ιουλίου που αφορά την έκδοση νέων ταυτοτήτων από τον Σεπτέμβρη ξύπνησε τα αντανακλαστικά των συνωμοσιολόγων, που για ακόμη μία φορά «είδαν» μια προσπάθεια ελέγχου εκ μέρους της εξουσίας μέσω της νέας τεχνολογίας. Η «αντίσταση» στις νέες ταυτότητες οργανώνεται κυρίως μέσω κοινωνικών δικτύων, όπου σε πολλές ιστοσελίδες κυκλοφορούν οδηγίες ώστε να αποφύγει κάποιος την έκδοση νέας ταυτότητας. Οπως επισημαίνεται σε αυτές, αν κάποιος εκδώσει τώρα νέα ταυτότητα, αυτή έχει δεκαετή ισχύ, οπότε θα μπορέσει να αναβάλει την καταγραφή και το… τσιπάρισμα.

Μάλιστα δίνεται η οδηγία μετά την έκδοση επικαιροποιημένης παλαιάς ταυτότητας να εκδοθεί και διαβατήριο, έτσι ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως ταυτοτικό έγγραφο, εφόσον το κράτος υποχρεώσει τους πολίτες να αλλάξουν την ταυτότητά τους με καινούργια σε πιο σύντομο χρονικό διάστημα από τη δεκαετία.

Οι πολέμιοι των νέων ταυτοτήτων οργανώνονται κυρίως μέσω κοινωνικών δικτύων, ενώ έχουν προγραμματίσει συλλαλητήρια σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Σε κάθε περίπτωση όμως, όπως αναφέρεται ρητά σε αναρτήσεις στις σχετικές ομάδες των κοινωνικών δικτύων, «η αναβολή έκδοσης νέας ταυτότητας είναι σωτήρια, καθώς ο Αγιος Παΐσιος φέρεται να είχε προβλέψει ότι μετά την εξαγγελία της έκδοσης θα γίνει παγκόσμιος πόλεμος», οπότε οι σχετικές κινήσεις αναπόφευκτα θα «παγώσουν». Πάντως, η απόφαση για την έκδοση νέων ταυτοτήτων έχει δημοσιευθεί από το 2018, οπότε η αξιοπιστία της… προφητείας του Αγίου ελέγχεται, σύμφωνα με την kathimerini.gr

Στις ομάδες όσων αντιδρούν στην έκδοση νέων ταυτοτήτων –οι οποίες όπως έχει τονισθεί δεν θα έχουν κάποιο σύστημα γεωεντοπισμού– αναρτώνται επίσης ομιλίες και ιερέων που αφορούν το θέμα και παροτρύνουν τους θρησκευόμενους πολίτες να μην «προδώσουν την πίστη τους». Στη συζήτηση επανέρχονται και τα εμβόλια αλλά και το 5G, «γιατί όλα συνδέονται». Οι πιο καχύποπτοι εντοπίζουν ακόμη μία προσπάθεια να συνηθίσουμε στο τσιπάρισμα, με αποτέλεσμα να μην αντιδράσουμε όταν σύντομα θα μας εμφυτεύσουν τσιπ στο σώμα. «Η χρήση του αριθμού 666 στις ηλεκτρονικές ταυτότητες αποτελεί το τελευταίο βήμα πριν από το χάραγμα στο χέρι ή στο μέτωπο. Η παραλαβή τους από τους χριστιανούς σημαίνει άρνηση του Χριστού, πολιτογράφηση στην παράταξη του σατανά και πνευματικό θάνατο».

Υπάρχουν και εκείνοι που διαβλέπουν προσπάθειες του κομματικού μηχανισμού του κυβερνώντος κόμματος να καταγράψει τους εχθρούς. Εκτιμούν –σύμφωνα πάντα με τις αναρτήσεις τους– ότι οι νέες ταυτότητες, οι οποίες θα έχουν αποθηκευμένα στοιχεία όπως το πατρώνυμο και το μητρώνυμο και τον αριθμό δημοτολογίου, θα λειτουργήσουν ως εν δυνάμει ταυτότητες καταγραφής κοινωνικών φρονημάτων, οπότε και αρνούνται να φακελωθούν. Πολλοί για να προλάβουν τις παλαιές ταυτότητες αναφέρουν ότι έχασαν την ταυτότητά τους ή άλλοι παραδέχονται ότι θέλουν να εκδώσουν παλιά ταυτότητα για να μην αναγκαστούν να βγάλουν καινούργια.

Οι πολέμιοι των νέων ταυτοτήτων διοργανώνουν συλλαλητήρια στις 7 το απόγευμα την Κυριακή 3/9 στη Θεσσαλονίκη και την επόμενη Κυριακή 10/9 στην Αθήνα για να πουν «ένα μεγάλο “όχι” στις ηλεκτρονικές ταυτότητες και στα τσιπάκια τους. Γιατί ο άνθρωπος πλάστηκε από τον Θεό για να ζει και να δημιουργεί ελεύθερος». Το ζήτημα της ελευθερίας, την έννοια της οποίας ο καθένας προσαρμόζει στην ικανοποίηση των δικών του θέλω, προβάλλεται συχνά ως λόγος αντίστασης: «Λέμε “όχι” στις ψηφιακές ηλεκτρονικές ταυτότητες. Δεν θα επιτρέψουμε ένα λογισμικό να αποφασίζει για το τι θα κάνουμε εμείς».

