Αθλητικά

Παγκόσμιο πρωτάθλημα στίβου: Η Ντρισμπιώτη εκτός μεταλλίων

Οι θέσεις που τερμάτισαν η Αντιγόνη Ντρισμπιώτη και η Κυριακή Φιλτισάκου στο 20 χιλιόμετρα βάδην.

Την 15η θέση στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα που διεξάγεται στην Βουδαπέστη κατέκτησε στα 20χλμ. βάδην η Αντιγόνη Ντρισμπιώτη, ενώ η Κυριακή Φιλτισάκου κατέλαβε την 38η θέση.

Η κορυφαία Ελληνίδα βαδίστρια τερμάτισε σε 1:30.19, ενώ η νεαρή πρωταθλήτρια με χρόνο 1:37.51.

Το χρυσό μετάλλιο πήγε στην Ισπανίδα, Μαρία Πέρεζ η οποία τερμάτισε σε 1:26.51. Το ασημένιο μετάλλιο κατέκτησε η Τζεμίμα Μόνταγκ από την Αυστραλία με 1:27.16 και το χάλκινο η Αντονέλα Παλμισάνο (Ιταλία) με 1:27.26.

