Μουντιάλ Γυναικών: Η Ισπανία νίκησε στον τελικό την Αγγλία (εικόνες)

Οι «Φούριας Ρόχας» είχαν την υπεροχή στη μεγαλύτερη διάρκεια της αναμέτρησης και έφτασαν δίκαια... στην κορυφή του κόσμου.

Η Εθνική Ισπανίας στέφθηκε Παγκόσμια πρωταθλήτρια καθώς στον τελικό του Μουντιάλ Γυναικών νίκησε με 1-0 την Αγγλία. Οι «Φούριας Ρόχας» ήταν καλύτεροι καθ' όλη την διάρκεια της αναμέτρησης και κατέκτησαν τον πρώτο τους Παγκόσμιο Κύπελλο. Το χρυσό γκολ σημείωσε η Καρμόνα στο 29' της αναμέτρησης.

Παίζοντας το χαρακτηριστικό της ποδόσφαιρο κατοχής, κι ούσα ανώτερη σχεδόν καθόλη τη διάρκεια του τελικού, η Εθνική Ισπανίας επικράτησε 1-0 της πρωταθλήτριας Ευρώπης Αγγλίας και στέφθηκε πρωταθλήτρια κόσμου στο κατάμεστο Stadium Australia στον τελικό του Μουντιάλ Γυναικών.

Η Τζένι Ερμόσο εκ των αρχηγών της «ρόχα», έκανε το ντεμπούτο με την κόκκινη φανέλα της Ισπανίας το 2012. Μιλώντας κατά τη διάρκεια του Παγκοσμίου Κυπέλλου, αναφέρθηκε στις μέρες που έπαιζε μπροστά σε 300 μόλις άτομα. Την Κυριακή (20/08) όμως 75.000 ζευγάρια μάτια «χάζευαν» εκείνη, τη μοναδική σκόρερ του τελικού Όλγα Καρμόνα και την καλύτερη παίκτρια στον κόσμο Αλέξια Πουτέγιας, να στέφονται βασίλισσες στη διοργάνωση της Αυστραλίας ολοκληρώνοντας ονειρικά μια μυθιστορηματική χρονιά.

Η ομάδα του Χόρχε Βίλντα που πέρασε δια πυρός και σιδήρου κατά τη διάρκεια της χρονιάς, με 15 βασικά γρανάζια της να αποχωρούν από το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα και να ζητούν αλλαγή προπονητή, ούσες σε ανοιχτή ρήξη με την Ομοσπονδία, στην πρώτη τους παρουσία στον τελικό μεγάλης διοργάνωσης, κατάφεραν να αναρριχηθούν στην κορυφή του κόσμου απέναντι στις πρωταθλήτριες Ευρώπης Αγγλίδες που μπήκαν στο ματς ως το μεγάλο φαβορί.

Οι τελικοί συνήθως είναι έντονοι, τεταμένοι, με νεύρα και πολλές φορές κακή ποιότητα. Όμως το παιχνίδι της Ισπανίας με την Αγγλία ήταν ένα ματς υψηλής ενέργειας, ποιότητας και ρυθμού. Οι Ισπανίδες είχαν το πάνω χέρι σε όλη τη διάρκεια των 90+ λεπτών, δημιούργησαν τις καλύτερες ευκαιρίες στο ματς, έχασαν πέναλτι (με την Ερπς να πιάνει την εκτέλεση της Ερμόσο) και τελικά πήραν τη νίκη χάρη στο γκολ της αμυντικού της Ρεάλ Μαδρίτης Όλγα Καρμόνα μετά από καλοζυγισμένη σέντρα της Καλντετέι.

Η La Roja έδειχνε πάντα επικίνδυνη, παίζοντας με αυτοπεποίθηση και είχε τις ευκαιρίες να διπλασιάσει το προβάδισμά της. Μεγαλύτερη εξ' αυτών το πέναλτι που κέρδισε στο 69' (για χέρι της Γουόλς) και ανέλαβε να εκτελέσει -ανεπιτυχώς- η Ερμόσο. Η Σαρίνα Βίγκαν προσπάθησε να αλλάξει την εικόνα του ματς, ρίχνοντας στη μάχη τις Κλόε Κέλι και Λόρεν Τζέιμς όμως δεν κατάφεραν να αλλάξουν τα δεδομένα. Μάλιστα η Ερπς ήταν εκείνη που κρατούσε ζωντανές τις Λέαινες ούσα εξαιρετική ως το τελευταίο σφύριγμα.

Αξίζει να αναφέρουμε ότι η Ισπανία πιστοποίησε την τεράστια δυναμική της στο ποδόσφαιρο γυναικών, καθώς έχοντας κατακτήσει το Παγκόσμιο Κύπελλο Γυναικών U-17 και U-20 της FIFA πέρυσι, έγινε η πρώτη χώρα που κατέχει και τους τρεις παγκόσμιους τίτλους ταυτόχρονα.

Το γκολ της Ισπανίας με την «ηρωίδα» του ημιτελικού Καρμόνα

Χαμένο πέναλτι για την Ισπανία

Η τελετή λήξης του Μουντιάλ Γυναικών

