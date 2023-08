Αθλητικά

Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου: Η Στεφανίδη τραυματίστηκε και αποκλείστηκε

Μεγάλη ατυχία για την Ελληνίδα πρωταθλήτρια που τραυματίστηκε στο πρώτο δοκιμαστικό της άλμα.

Η ατυχία «χτύπησε» την Κατερίνα Στεφανίδη πριν το προκριματικό του επί κοντώ στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου της Βουδαπέστης.

Η έμπειρη Ελληνίδα άλτρια τραυματίστηκε στο πόδι της στο πρώτο της δοκιμαστικό άλμα και αποχώρησε με καροτσάκι προκειμένου να της παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες και να εξεταστεί το ενδεχόμενο εάν θα μπορέσει να μπει στον αγώνα.

Λίγα λεπτά αργότερα πάντως η χρυσή Ολυμπιονίκης επέστρεψε στον αγωνιστικό χώρο και πήρε κανονικά μέρος στον προκριματικό, εμφανώς όμως επηρεασμένη από τον τραυματισμό της και αποκλείστηκε καθώς δεν κατάφερε να περάσει τα 4,50.

Η Ελένη Πόλακ αγωνίστηκε στο Α’ γκρουπ και πέρασε με την πρώτη προσπάθεια τα 4,20μ., με τη δεύτερη τα 4,35μ. και είχε τρία άκυρα άλματα στα 4,50 μέτρα, μένοντας εκτός συνέχειας.

