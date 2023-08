Πολιτική

Μητσοτάκης: Το δείπνο με τους ηγέτες Δυτικών Βαλκανίων και ΕΕ (εικόνες)

Οι ηγέτες όλων των δυτικών βαλκανικών χωρών πλην της Αλβανίας συζήτησαν με τον Πρωθυπουργό και αξιωματούχους της ΕΕ

Άτυπο δείπνο σε ηγέτες των δυτικών Βαλκανίων, τους επικεφαλής των ευρωπαϊκών θεσμών αλλά και τον Ουκρανό Πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, παρέθεσε στο Μέγαρο Μαξίμου ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.

Παρόντες ήταν, μεταξύ άλλων, η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ.Στο επίκεντρο του άτυπου δείπνου βρίσκεται η διεύρυνση και το ευρωπαϊκό μέλλον της περιοχής με αφορμή τη συμπλήρωση 20 ετών από τη Σύνοδο Ε.Ε.-Δυτικών Βαλκανίων και τη «Διακήρυξη της Θεσσαλονίκης».

Την πρόσκληση του Έλληνα πρωθυπουργού αποδέχθηκαν και συμετείχαν, ο Πρόεδρος της Σερβίας Aleksandar Vucic, ο Πρόεδρος της Μολδαβίας Maia Sandu, ο Πρόεδρος του Μαυροβουνίου Jakov Milatovic, ο πρωθυπουργός της Ρουμανίας Ion-Marcel Ciolacu, ο πρωθυπουργός του Κοσόβου Albin Kurti, ο πρόεδρος του Υπουργικού Συμβουλίου Βοσνίας και Ερζεγοβίνης Borjana Kristo, ο πρωθυπουργός της Βόρειας Μακεδονίας Dimitar Kovacevski, ο πρωθυπουργός της Βουλγαρίας Nikolai Denkov, και ο πρωθυπουργός της Κροατίας Andrej Plenkovic.

