Λέσβος: Αγνοείται 16χρονη που έκανε κανό στην Γέρα

Στην περιοχή πνέουν δυνατοί άνεμοι. Μεγάλη επιχείρηση έρευνας απο θαλάσσης και αέρος στήθηκε απο το Λιμενικό.

Σε εξέλιξη είναι η έρευνα για τον εντοπισμό μιας 16χρονης που έκανε κανό στη θαλάσσια περιοχή της Ευρειακής στον Κόλπο Γέρας στην Λέσβο.

Η 16χρονη έκανε κανό από τις 2 το μεσημέρι και επειδή άργησε να επιστρέψει στο σπίτι της οι οικείοι της ειδοποίησαν το λιμενικό στις 6 το απόγευμα προκειμένου να ξεκινήσει έρευνα για την αναζήτησή της.

Μέχρι στιγμής η έρευνα από πλωτά σκάφη δεν έχει αποδώσει, ενώ σπεύδει στην περιοχή και ελικόπερο για έρευνα απο αέρος.

Στην επιχείρηση έρευνας συμμετέχουν δύο πλωτά του Λιμενικού Σώματος, ένα σκάφος του Ερυθρού Σταυρού και τρία ιδιωτικά σκάφη.

Στην περιοχή πνέουν βόρειοι-βορειοανατολικοί άνεμοι, εντάσεως 5 με 6 μποφοόρ

