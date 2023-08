Κοινωνία

Φωτιές στην Αττική: Καπνός και στάχτη έχουν “πνίξει” το Λεκανοπέδιο (εικόνες)

Οι καπνοί σκέπασαν και την Ακρόπολη, ενώ η μυρωδιά του καμένου έχει φτάσει μέχρι και τις παραθαλάσσιες περιοχές.

Εξαιρετικά δύσκολη αναμένεται να είναι και η σημερινή ημέρα για τους κατοίκους της Αττικής, καθώς οι καπνοί από τις φωτιές σε Φυλή και Ασπρόπυργο έχουν εξαπλωθεί σχεδόν σε όλο τον νομό.

Καπνός και μυρωδιά καμένου κάνουν πολύ δύσκολη της κατάσταση, ειδικά για όσους αντιμετωπίζουν αναπνευστικά προβλήματα

Οι καπνοί σκέπασαν και την Ακρόπολη, ενδεικτικό του μεγέθους που έχει λάβει η φωτιά που κινείται στις πλαγιές της Πάρνηθας.

Δείτε το βίντεο του Άρη Μεσσήνη, επικεφαλής στο Γαλλικό Πρακτορείο.

