Πολιτική

Φωτιές - Βορίδης: Μικρές οι απώλειες, εν μέσω ακραίων συνθηκών (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι είπε ο Υπ. Επικρατείας για τις καταστροφές σπιτιών και περιουσιών, την πολυήμερη μάχη στα μέτωπα και την κριτική για την διαχείριση της κατάστασης.

-

Για μεγάλη αύξηση των ημερών με ακραίες συνθήκες από 1 ημέρα το 2019, σε 3 το 2022 και σε 9 φέτος μέχρι στιγμής, έκανε λόγο ο Υπουργός Επικρατείας, Μάκης Βορίδης, μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1, «Καλοκαίρι Μαζί» για τις φωτιές που έχουν ξεσπάσει αυτό το καλοκαίρι.

Ο κ. Βορίδης, ανέφερε ακόμη ότι έχουν διπλασιαστεί τα τελευταία χρόνια τα εναέρια μέσα και έχει αυξηθεί σημαντικά ο αριθμός των εθελοντών, ωστόσο «τα φαινόμενα είναι τόσο έντονα που δεν είναι εφικτό να αντιμετωπιστούν όλες οι εστίες άμεσα».

«Καταλαβαίνω την θεμιτή αγωνία πως κάπως πρέπει να αντιμετωπιστεί η κατάσταση. Προφανώς κάνουμε και θα κάνουμε πράγματα. Υπάρχει πιο μεγάλη συζήτηση για όλα αυτά, ότι προφανώς θα χρειαστεί να εμπλέξουμε την κοινωνία περισσότερο, αλλά με οργανωμένο τρόπο», είπε ο κ. Βορίδης.

Ο Υπουργός Επικρατείας σημείωσε ότι «όσο διαρκούν συγκεκριμένες και ακραίες συνθήκες, αν ξεκινήσει η πυρκαγιά είναι δύσκολο να την αντιμετωπίσεις. Στην Φυλή υπήρξε παρέμβαση μέσα σε τρία λεπτά, όμως η φωτιά και πάλι ξέφυγε».

Λέγοντας πως πρέπει να υπάρξει κοινή ιεράρχηση των προτεραιοτήτων σε περίπτωση πυρκαγιάς, ο Μάκης Βορίδης είπε «Η ανθρώπινη ζωή είναι προτεραιότητα. Σε πολύ δύσκολες περιπτώσεις το 112 έχει βοηθήσει. Οι περιπτώσεις εκκένωσης μεγάλων περιοχών είναι μια σύνθετη διαδικασία».

«Από μια μεγάλη πυρκαγιά όπως του Έβρου, έχουμε καταστροφές σε 40 κατοικίες και για αυτές υπάρχει ένα σύστημα αποζημιώσεων που μέχρι τώρα δεν υπήρχε. Μέσα σε αυτήν την πολύ δύσκολη συνθήκη, οι απώλειες που έχουμε είναι μικρές. Είναι περιορισμένη η καταστροφή περιουσιών, για τις οποίες υπάρχει μηχανισμός που αποζημιώνει τους πολίτες», υποστήριξε ο Υπουργός Επικρατείας.

«Έχουμε περισσότερους πυροσβέστες από αυτούς που είχαμε. Οργανικά κενά υπάρχουν εδώ και 20 χρόνια στην Πυροσβεστική», απάντησε στην σχετική κριτική της αντιπολίτευσης.

Επανέλαβε ότι «Προφανώς υπάρχει μια πολύ μεγάλη επιδείνωση των καιρικών συνθηκών. Αντιμετωπίζουμε μια κατάσταση που ξεπερνά όλα αυτά που έχουμε κάνει. Δεν υπάρχει λύση. Αν ξεκινήσουν μεγάλες πυρκαγιές, οι λεγόμενες mega fires, είναι πολύ δύσκολο να σταματήσουν».

Σχετικά με την επικείμενη συζήτηση των πολιτικών αρχηγών στην Βουλή, ο κ. Βορίδης είπε πως «Προφανώς θα έχει απολογιστικά χαρακτηριστικά για το τι κάναμε και τι συνέβη, θα έχει και μια συζήτηση που θα αφορά προτάσεις για το τι επιπλέον πρέπει να γίνει».

«Οι αριθμοί είναι συγκλονιστικοί. Όταν έχουμε 500 φωτιές σε μια εβδομάδα, όταν στην Δαδιά έχουμε 15 μέτωπα ταυτόχρονα, όταν στην Πάρνηθα έχεις 9 μέτωπα ταυτόχρονα, ενώ πλέον έχουμε και συλλήψεις… Καταλαβαίνω ότι θέλουμε να μην το βλέπουμε αυτό και να μην υπάρχει, αλλά αντικειμενικά βρισκόμαστε σε πολύ δύσκολες συνθήκες», σημείωσε.

Σχετικά με τους εμπρηστές και την αυστηροποίηση των ποινών, ο Υπουργός Επικρατείας είπε ότι «Σωστά γίνεται η αυστηροποίηση των ποινών, αλλά για να έχει νόημα, το κρίσιμο είναι να μπορείς να συλλάβεις τον εμπρηστή, χρειάζεται ένας μηχανισμός να μπορείς να συλλαμβάνεις εμπρηστές. Οι μισές συλλήψεις μετατρέπονται σε ποινικές διώξεις και εκεί πρέπει να δούμε την εξέλιξη των δικογραφιών, τις ποινές που επιβάλλονται και αν εκτίονται».

Προσέθεσε πως «Οι εμπρηστές εξ αμελείας, πάλι στον μέγιστο βαθμό τιμωρούνται βάσει νόμου, δυνητικά μέχρι φυλάκιση 15 ετών βάσει πλαισίου. Το θέμα είναι ποιες ποινές επιβάλλονται, αν πχ. επιβληθεί μια ποινή 3 χρόνια ή αν έχει αναστέλλουσα δύναμη η ποινή. Υπάρχουν ζητήματα που εξετάζει ο Υπουργός Δικαιοσύνης. Μπορεί να υπάρχει απόφαση για μη χορήγηση αναστολής στην εκτέλεση της ποινής».

«ΕΥΠ, Αστυνομία και Πυροσβεστική συμμετέχουν στην έρευνα για τις φωτιές. Είναι μάλιστα περίεργο ότι τις πιο επικίνδυνες ημέρες ξέσπασαν οι περισσότερες εστίες», είπε ο κ. Βορίδης.

«Από τους πολιτικούς, ο λαός δεν περιμένει την έκφραση συναισθημάτων, να έρθω κι εγώ, να κάνω… Η αντιπολίτευση δεν έρχεται να πει τι θα έκανε παραπάνω, αλλά υψώνει τείχος συναισθήματος για ταύτιση με τον πολίτη. Τέτοια αντιπολίτευση δεν κάναμε ποτέ εμείς και αυτό το αναγνωρίζει και ο κόσμος που περιμένει λύσεις από εμάς», είπε ο κ. Βορίδης.

Ειδήσεις σήμερα:

Φωτιά στην Δαδιά: Εντοπίστηκε σορός στην Λευκίμμη - 20 οι νεκροί στον Έβρο

Τεντόγλου: Θύμωσα με τον εαυτό μου στο τελευταίο άλμα

Λειψοί: Τραυματίες από τέντερ που έπεσε σε ξέρα