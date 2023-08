Κόσμος

Λουκασένκο: Είχα προειδοποιήσει τον Πριγκόζιν, αλλά...

Τι δήλωσε ο Λευκορώσος Πρόεδρος για τον θάνατο του Πριγκόζιν. "Αγνόησε τις ανησυχίες μου" τόνισε μεταξύ άλλων.

Ο πρόεδρος της Λευκορωσίας Αλεξάντρ Λουκασένκο δήλωσε σήμερα ότι είχε προειδοποιήσει τον Γεβγκένι Πριγκόζιν και τον Ντμίτρι Ούτκιν να προσέχουν για απειλές κατά της ζωής τους, τονίζοντας ότι οι μαχητές της μισθοφορικής οργάνωσης Wagner θα παραμείνουν στη Λευκορωσία, σημειώνοντας παράλληλα ότι «δεν μπορεί να φανταστεί» ότι ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν έδωσε εντολή να σκοτώσουν τον Πριγκόζιν.

Ο αρχηγός της Wagner, Πριγκόζιν, και το δεξί του χέρι μέσα στην οργάνωση, ο Ούτκιν, συγκαταλέγονταν στους επιβάτες του ιδιωτικού τζετ που συνετρίβη προχθές, Τετάρτη, στην περιφέρεια Τβερ, βόρεια της Μόσχας, παρασύροντας στον θάνατο όλους τους επιβαίνοντες.

Ο Πούτιν είχε ορκιστεί να συντρίψει την ανταρσία Πριγκόζιν τον Ιούνιο, αλλά λίγες ώρες αργότερα συνήφθη μια συμφωνία για να επιτραπεί στον αρχηγό της οργάνωσης και σε ορισμένους από τους μαχητές της να εγκατασταθούν στη Λευκορωσία.

Ο Λουκασένκο, ο οποίος βοήθησε στη διαπραγμάτευση της συμφωνίας, λίγο μετά την ανταρσία εξιστόρησε χρησιμοποιώντας την αργκό των φυλακών πώς έπεισε τον Πούτιν να μην «εξοντώσει» τον Πριγκόζιν.

Ο τελευταίος, είπε ο Λευκορώσος πρόεδρος σήμερα, αγνόησε τις ανησυχίες που του εξέφρασε ο Λουκασένκο για πιθανές απειλές κατά της ζωής του.

Κατά τη διάρκεια της ανταρσίας από το βράδυ της 23ης Ιουνίου έως το απόγευμα της 24ης Ιουνίου ο Λουκασένκο είπε στον Πριγκόζιν ότι θα «σκοτωνόταν» αν συνέχιζε με την οργάνωσή του την πορεία προς τη Μόσχα, με τον αρχηγό της Wagner να του απαντά:«Ας είναι, θα σκοτωθώ».

Στη συνέχεια, σύμφωνα με την εξιστόρηση Λουκασένκο, όταν ο Πριγκόζιν και ο Ούτκιν πήγαν να τον συναντήσουν προειδοποίησε και τους δύο: «Παλικάρια, τον νου σας».

Δεν ήταν ακριβώς ξεκάθαρο από τις δηλώσεις Λουκασένκο, τις οποίες μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων BELTA, πότε έγινε η τελευταία συνομιλία.

Ο Λευκορώσος ηγέτης, παλιός γνώριμος του Πριγκόζιν και στενός σύμμαχος της Ρωσίας, τόνισε ότι ο Πούτιν δεν είχε καμία σχέση με το αεροπορικό δυστύχημα, κατά το οποίο, σύμφωνα με τις υπάρχουσες ενδείξεις, σκοτώθηκαν ο Πριγκόζιν, ο Ούτκιν και άλλα ανώτατα στελέχη της Wagner.

«Ξέρω τον Πούτιν: είναι μεθοδικός, πολύ ήρεμος, λειτουργεί ακόμη και αργοπορημένα», είπε. «Δεν μπορώ να φανταστώ ότι ο Πούτιν το έκανε, ότι ο Πούτιν φταίει. Είναι απλά πολύ άγριο και ερασιτεχνικό».

Αντιδρώντας σε υπαινιγμούς που διατυπώθηκαν στη Δύση αναφορικά με το αεροπορικό δυστύχημα, το Κρεμλίνο διέψευσε σήμερα ότι έδωσε εντολή να σκοτωθεί ο Πριγκόζιν, αλλά αρνήθηκε να επιβεβαιώσει οριστικά τον θάνατό του, επικαλούμενο την ανάγκη αναμονής των αποτελεσμάτων εξετάσεων και της έρευνας.

Αναφορικά με τους μισθοφόρους της Wagner ο Λουκασένκο δήλωσε σήμερα ότι αυτοί θα παραμείνουν στη Λευκορωσία.

«Η Wagner επέζησε, η Wagner ζει και η Wagner θα συνεχίσει να ζει στη Λευκορωσία», τόνισε. «Ο πυρήνας (της Wagner) παραμένει εδώ (...) Σε λίγες μέρες θα είναι όλοι εδώ, έως 10.000 άτομα».

«Όσο χρειαζόμαστε αυτή τη μονάδα, θα ζουν και θα εργάζονται μαζί μας», κατέληξε.

