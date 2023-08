Αθλητικά

Μουντομπάσκετ - Ελλάδα: Πρεμιέρα με την Ιορδανία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πρώτο "τζάμπολ" για την Εθνική Ανδρών στο Παγκόσμιο Κύπελλο Μπάσκετ, απέναντι στην Ιορδανία.

-

Πηγή εικόνας: Twitter / Hellenic Basketball)

Η «κλεψύδρα» για την πρεμιέρα της Εθνικής Ανδρών στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2023 αδειάζει...

Στον απόηχο του τραυματισμού του Ντίνου Μήτογλου που τον έθεσε εκτός διοργάνωσης, η «γαλανόλευκη» ρίχνεται σήμερα (26/8, 11:45) στη μάχη, απέναντι στην Ιορδανία, στοχεύοντας να μπει «με το δεξί» στον Γ' όμιλο και να αρχίσει νικηφόρα τις υποχρεώσεις της στη Μανίλα και τη “Mall of Asia Arena».

Το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα καλείται να επιδείξει συσπείρωση, σοβαρότητα και διάρκεια, απέναντι σε μία ομάδα που δεν φοβίζει, αλλά θα ψάξει την έκπληξη στην πρεμιέρα, η οποία σε κάθε διοργάνωση κρύβει ιδιαιτερότητες.

Σε επίπεδο Ανδρών, η Εθνική έχει τεθεί αντιμέτωπη σε επίσημο αγώνα με την Ιορδανία μόλις μία φορά και αυτή ήταν στις 2/7 του 2012 στο... πικρό, όπως εξελίχθηκε (αποκλείστηκε από την Νιγηρία), για το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα Προολυμπιακό τουρνουά του Καράκας.

Πηγή εικόνας: Twitter / Hellenic Basketball)

Τότε η «γαλανόλευκη» είχε επικρατήσει άνετα με 107-63, έχοντας πρώτο σκόρερ τον Κώστα Παπανικολάου, ο οποίος με τους 19 πόντους είχε καταγράψει ρεκόρ πόντων με την Εθνική. Σήμερα πάντως ο φόργουορντ του Ολυμπιακού βρίσκεται ενώπιον ενός ακόμη ρεκόρ, καθώς με το που πατήσει παρκέ απέναντι στην Ιορδανία θα γίνει ο πρώτος εν ενεργεία παίκτης σε συμμετοχές με την Εθνική Ανδρών (θα συμπληρώσει τις 139).

Στο αγωνιστικό κομμάτι, ο ομοσπονδιακός τεχνικός, Δημήτρης Ιτούδης, έχοντας χάσει πλέον ένα από ψηλά κορμιά της ομάδας (τον Μήτογλου), θα πρέπει να εστιάσει στο αμυντικό κομμάτι, προκειμένου να «χτυπήσει» τους ψηλούς της Ιορδανίας, από τους οποίους ξεχωρίζουν ο γνώριμος μας σέντερ από τα παρκέ της Eurolegue με τη φανέλα της Φενερμπαχτσέ, Αχμέτ Ντουβεριόγλου, και ο νατουραλιζέ φόργουορντ με θητεία στο ΝΒΑ, Ρόντα Χόλις-Τζέφερσον. Αυτό άλλωστε επισήμανε στις δηλώσεις του ο Ιτούδης... «ο Ντουβερίογλου και ο Χόλις-Τζέφερσον είναι τα σημεία αναφοράς, σε δημιουργία και εκτέλεση».

(Πηγή εικόνας: Twitter / Hellenic Basketball)

Παράλληλα, η Εθνική θα πρέπει να βγάλει πίεση στα γκαρντ της Ιορδανίας και να τα αποδιοργανώσει οδηγώντας τα σε λάθη, ενώ για να ανταποκριθεί στην άμυνα ζώνης που αρέσκεται να εφαρμόζει η αντίπαλος μας, πρέπει να βρει και τα ελεύθερα περιφερειακά σουτ.

Ειδήσεις σήμερα:

Απίστευτος εκβιασμός 35χρονου από 39χρονο

Ο Τεντόγλου εξηγεί γιατί δεν χαιρέτισε τον Γραμματέα του ΣΕΓΑΣ στο ξενοδοχείο (βίντεο)

Βούλα - Βάρη: 6 φωτιές από κεραυνό (βίντεο)