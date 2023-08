Κόσμος

Φωτιά - Χαβάη: 388 αγνοούμενοι στην λίστα των Αρχών! (εικόνες)

Πολλαπλάσιος του ήδη τριψήφιου αριθμού των νεκρών από τις πυρκαγιές είναι ο αριθμός των αγνοούμενων, τα ονόματα και στοιχεία των οποίων δόθηκαν στην δημοσιότητα.

Δυόμιση εβδομάδες μετά τις πυρκαγιές που στοίχισαν τη ζωή σε τουλάχιστον 115 ανθρώπους στη νήσο Μάουι της Χαβάης, οι αρχές αυτής της αμερικανικής πολιτείας έδωσαν στη δημοσιότητα λίστα με τα ονόματα 388 αγνοουμένων.

Οι φλόγες έκαναν στάχτη την τουριστική πόλη Λαχάινα και ο αριθμός των ανθρώπων που δεν έχουν δώσει σημεία ζωής ενισχύει τους φόβους ότι ο τελικός απολογισμός των θυμάτων θα είναι πολύ μεγαλύτερος.

«Χρειαζόμαστε τη βοήθειά σας», τόνισε ο Τζον Πελετιέρ, αρχηγός της αστυνομίας στο Μάουι, ζητώντας από το κοινό να επικοινωνήσει με το FBI εάν οποιοδήποτε όνομα στη λίστα των αγνοουμένων αντιστοιχεί σε κάποιον που είναι σώος και αβλαβής.

Το απόγευμα της Τρίτης, οι αρχές έκαναν λόγο για 1.100 αγνοούμενους, με βάση κατάλογο που καταρτίστηκε από το FBI.

Το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) επισημαίνει ότι εγείρει ερωτήματα το πώς ο αριθμός αυτός έπεσε στους 388 σε διάστημα λίγων ημερών. Οι αρχές της Χαβάης δεν έχουν απαντήσει μέχρι στιγμής σε αίτημα του AFP για εξηγήσεις.

Οι έρευνες στα ερείπια σπιτιών που ισοπεδώθηκαν εκτιμάται πως θα διαρκέσουν αρκετές ημέρες ή και εβδομάδες ακόμη.

Εξαιρετικά δύσκολη είναι και η διαδικασία ταυτοποίησης των θυμάτων, αφού πολλά πτώματα είναι απανθρακωμένα.

Μέχρι στιγμής έχουν αναγνωριστεί μόλις 46 θύματα, μεταξύ αυτών ένα 7χρονο παιδί.

