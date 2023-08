Αθλητικά

Μουντομπάσκετ - Ελλάδα: Πρεμιέρα με το δεξί κόντρα στην Ιορδανία (εικόνες)

Η "επίσημη αγαπημένη" πήρε την πρώτη νίκη στο Παγκόσμιο Κύπελλο Μπάσκετ, έχοντας στον πάγκο τον Μήτογλου, πριν αναχωρήσει για την επιστροφή στην πατρίδα.

Με τον τραυματία Ντίνο Μήτογλου στον πάγκο, λίγο πριν επιστρέψει στην Ελλάδα για να αρχίσει την αποθεραπεία του, η Εθνική Ελλάδας μπήκε με το δεξί στο Μουντομπάσκετ, κερδίζοντας την Ιορδανία με 92-71

Επόμενος αντίπαλος της εθνικής είναι τη Δευτέρα (28/8, 15:40) οι Ηνωμένες Πολιτείες, ωστόσο το ματς που θα κρίνει την πρόκριση της «γαλανόλευκης» στη φάση των «16» είναι αυτό της Τετάρτης (30/8, 15:40) με τη Νέα Ζηλανδία.

Πρώτος σκόρερ της εθνικής, η οποία έκανε επιμέρους σκορ 11-26 στην τέταρτη περίοδο και νίκησε και την απουσία του Μήτογλου, ήταν ο Λαρεντζάκης με 19 πόντους.

Τα δεκάλεπτα: 14-19, 33-46, 60-66, 71-92.

Η Ιορδανία ξεκίνησε καλύτερα στο παιχνίδι και προηγήθηκε 10-4, 7:16 πριν τη λήξη της πρώτης περιόδου, αλλά η εθνική αντέδρασε και ισοφάρισε σε 10-10 (5:23) και 14-14 (2:50), ενώ με τρίποντο του Ρογκαβόπουλου και στη συνέχεια με λέι απ του Λαρεντζάκη με τη λήξη του δεκαλέπτου προηγήθηκε 19-14.

Με τρίποντο του Λαρεντζάκη και 1/2 βολές του Χατζηδάκη η εθνική απέκτησε προβάδισμα εννέα πόντων (23-14), 8:35 πριν τη λήξη του ημιχρόνου, ενώ, παρά τις προσπάθειες της Ιορδανίας, απέκτησε διψήφια διαφορά (35-25) με τρίποντο του Ουόκαπ, 3:28 πριν την ανάπαυλα.

Στα 2:17 πριν το ημίχρονο ο γκαρντ του Ολυμπιακού έδωσε με λέι απ «αέρα» 12 πόντων στην εθνική (40-28), ενώ με δύο σερί τρίποντα «έγραψε» το 46-33, το οποίο ήταν το σκορ του ημιχρόνου.

Στην τρίτη περίοδο, ωστόσο, η εθνική δεν... απλοποίησε τα πράγματα και η Ιορδανία πλησίασε στο -4 (56-60), χάρη σε καλάθι του Χόλις-Τζέφερσον.

Με πέντε διαδοχικούς πόντους του Λαρεντζάκη η εθνική προηγήθηκε 66-58, αλλά ο Λούντζης έκανε φάουλ σε προσπάθεια του Ιμπραχίμ για τρίποντο στη λήξη του δεκαλέπτου και με 2/3 βολές η Ιορδανία μείωσε σε 66-60.

Στην τέταρτη περίοδο, όμως, οι διεθνείς αντέδρασαν και «άνοιξαν» τη διαφορά, με τον Γιαννούλη να «γράφει» το 72-62, 6:55 πριν το τέλος, ενώ ο Παπανικολάου με λέι απ στον αιφνιδιασμό έφερε την εθνική στο +16 (79-63), 5:06 πριν τη λήξη, εξέλιξη που έγειρε την πλάστιγγα υπέρ της ελληνικής ομάδας.

Διαιτητές: Κόντε (Ισπανία), Κάτο (Ιαπωνία), Ατάρντ (Ιταλία)

Οι συνθέσεις:

ΙΟΡΔΑΝΙΑ (Ουεσάμ Αλ-Σους): Χαουάς, Ιμπραχίμ 10 (2), Χαμαρσέχ 1, Μπζάι 11 (3), Χουσεΐν 2, Ζαΐντ Αμπάς 6 (2), Χασέμ Αμπάς 1, Καναάν, Χόλις-Τζέφερσον 24 (1), Αλναϊνταουί 2, Ντουβερίογλου 14.

ΕΛΛΑΔΑ (Δημήτρης Ιτούδης): Ουόκαπ 13 (3), Ρογκαβόπουλος 10 (2), Λούντζης 7 (1), Λαρεντζάκης 19 (3), Μποχωρίδης 4 (1), Παπαγιάννης 8, Παπανικολάου 6, Παπαπέτρου 13 (1), Θανάσης Αντετοκούνμπο 9 (1), Χατζηδάκης 3.

