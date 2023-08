Κοινωνία

Μετρό: Πτώση ατόμου στο “Σύνταγμα”

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η κατάσταση της υγείας του άνδρα μετά την περιπέτειά του. Πώς βρέθηκε να πέφτει στις γραμμές του μετρό.

-

Πτώση ατόμου σημειώθηκε στις γραμμές του σταθμού "Σύνταγμα" του μετρό το μεσημέρι του Σαββάτου.

Ο επιβάτης σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες είναι εκτός κινδύνου, ενώ το μόνο αποτέλεσμα της περιπέτειάς του ήταν ένας ελαφρύς τραυματισμός για τον οποίο και διακομίστηκε προληπτικά από το ΕΚΑΒ στο εφημερεύον νοσοκομείο.

Μάρτυρες επίσης αναφέρουν ότι δεν επρόκειτο για σκόπιμη ενέργεια αλλά για παραπάτημα και λάθος κίνηση, η οποία ωστόσο στάθηκε αρκετή για να πανικοβάλει, προς στιγμήν, τόσο τον ίδιο, όσο και τους υπόλοιπους επιβάτες της αποβάθρας.

Εξαιτίας του συμβάντος προκλήθηκε μικρή καθυστέρηση στα δρομολόγια του Μετρό.

Ειδήσεις σήμερα:

Κύπρος - Υπουργικό Συμβούλιο: 14 ώρες κράτησε η συνεδρίαση!

ΗΠΑ: Το σχόλιο του Μπάιντεν για την φωτογραφία σύλληψης του Τραμπ (βίντεο)

Τροχαίο: Σκοτώθηκε φοιτητής σε ανατροπή αυτοκινήτου