Κόσμος

Νέα φωτιά στην Χαβάη - Απειλεί σπίτια

Εντολή εκκένωσης μετά από νέα πυρκαγιά στην Χαβάη.

Η υπηρεσία διαχείρισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης στη Χαβάη έδωσε εντολή εκκένωσης περιοχών στο βορειοδυτικό άκρο της νήσου Μάουι, καθώς δασική πυρκαγιά απειλεί σπίτια.

Η εντολή αφορά την περιοχή Καάναπαλι που βρίσκεται βόρεια της Λαχάινα, η οποία πριν από 20 ημέρες βρέθηκε αντιμέτωπη με έναν πρωτοφανή πύρινο εφιάλτη. Σχεδόν όλη η πόλη ισοπεδώθηκε, με εκατοντάδες νεκρούς και τραυματίες.

«Απομακρύνετε την οικογένεια και τα κατοικίδιά σας αμέσως, μην χρονοτριβείτε. Να είστε έτοιμοι για συνθήκες που μπορούν να καταστήσουν δύσκολη την οδήγηση και αναζητήστε προσωπικό ασφαλείας που έχει αναπτυχθεί στην περιοχή», ανέφερε ο κυβερνήτης της Χαβάης Τζος Γκριν σε ανάρτησή του σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης.

Οι αρχές της Χαβάης επικρίθηκαν έντονα για τους χειρισμούς τους στην πολύνεκρη πυρκαγιά που έκανε στάχτη την τουριστική πόλη Λαχάινα και στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 115 ανθρώπους. Σχεδόν 400 είναι επισήμως οι αγνοούμενοι και εκφράζονται φόβοι ότι ο τελικός απολογισμός των θυμάτων θα είναι πολύ μεγαλύτερος.