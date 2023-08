Παράξενα

Σαλαμίνα: Φλαμίγκο εμφανίστηκε σε παραλία (εικόνα)

Τι οδήγησε το πανέμορφο πτηνό να χάσει τον προσανατολισμό του και αντί για την άλλη ήπειρο στην οποία κατευθυνόταν, να βρεθεί στα νερά του Αργοσαρωνικού.

Ένα φλαμίνγκο εμφανίστηκε το Σάββατο το απόγευμα, στη θαλάσσια περιοχή μπροστά από το ξενοδοχείο "Βοτσαλάκια", στα Σελήνια Σαλαμίνας. Το πτηνό εμφανίστηκε λίγο μετά τις 16.30 και εντυπωσίασε λουομένους και περαστικούς.

Τα πανέμορφα φλαμίνγκο αυτή την περίοδο μόλις έχουν ξεκινήσει τη φθινοπωρινή μετανάστευση, οπότε μετακινούνται από τη μία ήπειρο στην άλλη. Ο παρατεταμένος όμως καύσωνας και οι φωτιές, είναι ως παράγοντες ικανοί να τους αλλάξουν πολλές φορές πορεία μέχρι να φτάσουν στον τελικό προορισμό τους.

