Κρήτη: αγελάδα βρέθηκε νεκρή στην θάλασσα (εικόνες)

Ντόπιοι και τουρίστες βρέθηκαν αντιμέτωποι με αυτό το μακάβριο θέαμα.

Μια αγελάδα βρέθηκε νεκρή στη θάλασσα από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, στο Ηράκλειο της Κρήτης.

Ένα θλιβερό θέαμα αντίκρισαν περαστικοί, κάτοικοι και τουρίστες στην περιοχή των Γουβών, με την αγελάδα να βρίσκεται νεκρή μέσα στην θάλασσα.

Οι αρχές έχουν ειδοποιηθεί για το μακάβριο εύρημα για να συλλέξουν το ζώο, ωστόσο αναπάντητο παραμένει το ερώτημα για το πως βρέθηκε εκεί το ζώο.

Όπως αναφέρουν κάτοικοι της περιοχής, η δυσοσμία είναι έντονη.

