Μουντιάλ Γυναικών - Ρουμπιάλες: Η μητέρα του κάνει απεργία πείνας για το φιλί στην Ερμόσο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο πρόεδρος της Βασιλικής Ισπανικής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου δέχεται πυρά και έντονες πιέσεις παραίτησης μετά τη συμπεριφορά του στον τελικό του Μουντιάλ, όταν φίλησε στο στόμα την Τζένι Ερμόσο.

-

Η μητέρα του επικεφαλής της ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας της Ισπανίας, Λουίς Ρουμπιάλες, κλειδώθηκε μέσα σε μια εκκλησία και ξεκίνησε απεργία πείνας, σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τη μεταχείριση του γιου της, ύστερα από την ενέργειά του να φιλήσει στο στόμα τη διεθνή παίκτρια, Τζένι Ερμόσο, μετά τη νίκη της Εθνικής γυναικών στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

«Έχει ξεκινήσει απεργία πείνας και δεν θέλει να φύγει από την εκκλησία» ανέφερε στους δημοσιογράφους η Βανέσα Ρουΐθ, ξαδέρφη του Ρουμπιάλες, έξω από την ενοριακή εκκλησία «Ντιβίνα Παστόρα» στη γενέτειρα της οικογένειας, Μοτρίλ, στη νότια Ισπανία.

Η μητέρα του Ρουμπιάλες, Άνχελες Μπεγιάρ, ήταν κρυμμένη μέσα στην εκκλησία με την αδερφή της. Η Ρουΐθ περιέγραψε την Μπεγιάρ ως μια «γυναίκα με μεγάλη πίστη που έχει αναζητήσει καταφύγιο στον Θεό» και πρόσθεσε πως η οικογένεια ήθελε από την Ερμόσο «να πει την αλήθεια» ότι δεν την ανάγκασε για το φιλί.

Ο Ρουμπιάλες, ο οποίος είναι πρόεδρος της Βασιλικής Ισπανικής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου (RFEF), τέθηκε το περασμένο Σάββατο σε προσωρινό αποκλεισμό από τη FIFA εν μέσω έντονων και ακραίων διαμαρτυριών, αφού φίλησε την Ερμόσο στο στόμα, κατά τη διάρκεια της τελετής απονομής για την κατάκτηση του τροπαίου του Μουντιάλ γυναικών στο Σίδνεϊ στις 20 Αυγούστου.

Η Ερμόσο ανέφερε ότι δεν ήθελε να την φιλήσει. Η RFEF κάλεσε τις περιφερειακές ομοσπονδίες σε επείγουσα συνεδρίαση τη Δευτέρα (28/08), προκειμένου να αξιολογήσουν την κατάσταση, η οποία έχει εξελιχθεί σε εθνικό επιχείρημα για τα δικαιώματα των γυναικών και τη φαλλοκρατική συμπεριφορά.

FIFA's disciplinary committee has suspended Spanish federation president Luis Rubiales for 90 days for kissing a soccer player without her consent



The Spanish national team defeated England in the Women's World Cup. Rubiales kissed soccer player Jennifer Hermoso on the lips… pic.twitter.com/BBsQ3ihCeg